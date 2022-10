🎥 Le 95e assist de Kevin De Bruyne en Premier League

Kevin De Bruyne a profité du carton de Manchester City contre Southampton pour soigner ses statistiques et s'offrir un record.

Si, avec 15 buts en 9 matchs de championnat, Erlin Haaland est l'indiscutable homme fort de Manchester City en ce début de saison en championnat, Kevin De Bruyne n'est pas en reste. En offrant à Phil Foden le deuxième but des Sky Blues contre les Saints, le Diable Rouge a délivré son neuvième assist de la saison en Premier League, il est, de loin, le meilleur passeur du championnat anglais.

Mais il en profite aussi pour asseoir sa place dans l'histoire de la Premier League. Avec 95 assists, Kevin DDB dépasse David Silva (94) et devient le meilleur passeur de l'histoire de son club en PL et s'installe à la cinquième place du classement historique des passeurs de Premier League, derrière Ryan Giggs (162), Cesc Fabregas (111), Wayne Rooney (103) et Frank Lampard (102).