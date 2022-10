Quelle place pour Thibaut Courtois au Ballon d'Or ? : "Le mieux, c'est de le gagner"

Le gardien du Real Madrid sort d'une saison 2021-2022 absolument stellaire.

Après cette saison couronnée de succès, avec un titre en Ligue des Champions, en Liga et en Supercoupe d'Espagne, Thibaut Courtois figurera parmi les grands favoris de ce Ballon d'Or. Pour sa 11e nomination dans cette prestigieuse récompense, le gardien des Diables Rouges aura assurément - et assez logiquement au vu de ses performances individuelles impressionnantes - l'occasion de battre son record personnel qui reste une 14e place en 2018 après notamment une Coupe de monde de feu.

"Le mieux, c'est de gagner le Ballon d'Or après avoir fait une (telle) saison avec l'équipe", a déclaré Courtois pour France Football, dans les colonnes de L'Equipe. "On a gagné la Liga, la Supercoupe d'Espagne, la Ligue des champions. Gagner tout cela, ça t'aide à gagner un trophée individuel. En 2022, on a tout fait ensemble, c'est ça le plus joli."

Verdict ce lundi 17 octobre !