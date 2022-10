Bundesliga : Wolfsbourg partage avec Casteels mais sans Bornauw, Francfort écrase Leverkusen

Plusieurs rencontres étaient au programme en Bundesliga ce samedi après-midi.

Wolfsbourg recevait le Borussia Mönchengladbach avec Koen Casteels entre les perches, mais sans Sebastiaan Bornauw laissé sur le banc. Menés à deux reprises via des buts de Marcus Thuram, les Loups sont revenus dans la rencontre, d'abord via Gerhardt (43e), puis via Marmoush (69e). Wolfsbourg ne décolle pas du bas de classement, tandis que le Borussia manque l'occasion de s'installer confortablement dans le top 6.

Un ancien de Pro League a brillé lors de la belle victoire de l'Eintracht Francfort face au Bayer Leverkusen, adversaire du FC Bruges en Ligue des Champions (5-1). Daichi Kamada, ancien de STVV, a en effet inscrit un doublé sur penalty, face à un Bayer réduit à 10 à la 71e. Le Bayer Leverkusen occupe actuellement une étonnante 16e place (barragiste), tandis que Francfort dépasse temporairement le Bayern et prend place à la 4e place.