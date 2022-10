Lucas Stassin, sa première interview : "J'ai gardé ce premier maillot !"

Lucas Stassin a pour la première fois répondu à nos questions, après avoir fait ses grands débuts en équipe A. De premières minutes qui en appellent d'autres.

Déjà sur le banc lors du match aller, Lucas Stassin (17 ans) a cette fois pu faire ses grands débuts avec l'équipe A du Sporting d'Anderlecht, contre West Ham. Malgré la défaite, lui au moins avait le sourire et a répondu aux questions de la presse...

Lucas, que ressens-tu après ces premières minutes ?

Je suis vraiment heureux d'avoir pu faire mes débuts ici, c'est un vrai plaisir. Je ne pensais pas forcément que j'allais jouer, mais Benito (Raman) s'était un peu blessé à l'entraînement...il y avait donc un espoir, même s'il y a toujours de l'espoir, parce qu'on espère toujours jouer, au final.

Tu es content de ces débuts ?

Oui, je suis assez content de mon match, même si je n'ai pas vraiment eu l'occasion de toucher beaucoup de ballons...

Tu es décisif, cela dit, car ton petit sombrero permet de trouver Esposito sur le penalty !

Oui, c'est vrai, mais bon...Esposito fait vraiment le gros du boulot sur le ce but, quand même (sourire).

Ton téléphone doit chauffer ! Tu as déjà pu parler à ton papa, Stéphane ?

Non, pas encore ! Il a joué en Europe, je le sais, il m'en parle parfois et me montre des images, mais pas tellement, au final. Et je m'en rappelle à peine...

Les choses vont vite pour toi...

Oui, ça va vite, mais je dois rester calme et continuer à travailler. C'est vrai que j'ai raté quelques jours d'école et mes parents n'aiment pas ça (rires), mais il faut faire des choix. Cette éclosion, c'est la preuve que la D1B est regardée et nous offre de la visibilité...c'est télévisé, plus de gens nous regardent, c'est clairement bénéfique.

Sur le peu de temps de jeu que tu as obtenu, tu as pu sentir une différence sur le plan physique ?

Oui, il y a une grosse différence, c'est une équipe de Premier League, quand même. Tout était un niveau plus haut, l'intensité, les contacts, la pression...c'est autre chose.

Et ce maillot, tu as pu l'échanger avec un joueur de West Ham...?

Non, je l'ai gardé, c'est mon premier (sourire) ! Je vais l'encadrer, peut-être...

Puis, il faudra retrouver la routine de la D1B...

Ca ne sera pas difficile, je veux juste jouer. Je sais que naviguer entre les deux peut être compliqué mais franchement, je veux juste prendre un maximum de temps de jeu, d'un côté comme de l'autre.

Je préfère le banc avec l'équipe A ...

La Premier League, ça te fait rêver ?

Oui ! Je n'avais jamais pu assister à un match anglais avant. Mon équipe favorite en Angleterre est Manchester City, leur jeu est impressionnant...et bien sûr, c'est un rêve de jouer ici dans le futur.

Lors de ta montée, Wesley Hoedt t'a parlé...

Il m'a demandé s'il s'agissait de mes premières minutes, puis m'a félicité et rassuré, en me disant que tout irait bien. Le coach, lui, m'a dit de jouer mon jeu...

Et dimanche, seras-tu avec les Futures ou les A...?

Je serai où le coach me voudra ! C'est à lui de décider. Bien sûr, je vais être honnête, je préfère être avec l'équipe A, quitte à m'asseoir sur le banc, c'est déjà extraordinaire. Mais peu m'importe. Même si mes débuts au Lotto Park, ça me plairait, évidemment. Mon objectif ? Un maximum de buts avec la D1B, sans chiffre précis. On verra !