Le groupe de Bruges pour le déplacement à l'Union

Le Club de Bruges se déplace à l'Union ce samedi, un match au sommet entre le champion et le vice-champion. Carl Hoefkens a dévoilé sa sélection pour la rencontre.

Le groupe brugeois ne comporte pas de vraie surprise, si ce n'est la confirmation de l'absence de Clinton Mata, blessé et qui a déjà manqué la rencontre face à STVV cette semaine. Noa Lang, absent à Anderlecht mais revenu et décisif contre les Canaris, est bien là. Abakar Sylla, lui, a été suspendu pour 4 rencontres et est donc absent.