Lior Refaelov en conflit avec Wesley Hoedt ? Il réagit

À l'issue du Clasico, une image a fait parler : celle de Lior Refaelov faisant signe à Wesley Hoedt de se taire. L'entente n'est pas cordiale entre les deux hommes.

Le Soulier d'Or 2020 a cependant tenu à relativiser les faits. "Je comprends la colère des supporters après ce Clasico, et je comprends que ces images (avec Wesley Hoedt) aient fait parler", regrette Lior Refaelov. "Cela ne devrait pas arriver. Ca s'est passé dans le feu de l'action. Mais avec mon expérience, je ne devrais pas réagir ainsi".

L'Israélien et le Néerlandais ne s'entendent pas comme larrons en foire, on le sait. Même si Hoedt avait tenu à contredire cette information auprès de la presse lors du déplacement en Londres, cela semble désormais un peu plus clair. Mais Refaelov assure qu'une fois rentré au vestiaire, tout est oublié : "C'est sur le moment, mais nous n'emmenons pas cela avec nous dans le vestiaire ou à l'entraînement", affirme le milieu offensif. "Tout est réglé". Robin Veldman, qui espère bien pouvoir compter sur deux de ses joueurs les plus expérimentés, s'en réjouit.