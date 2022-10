Kevin De Bruyne parmi les joueurs les plus décisifs d'Europe cette saison

Le meilleur milieu de terrain du monde continue d'impressionner, à moins d'un mois du Qatar.

D'année en année, Kevin De Bruyne est progressivement devenu le meilleur milieu de terrain du Monde. Et personne ne pourra dire le contraire. Auteur de deux buts et de neuf passes décisives en championnat cette saison, le joueur de Manchester City est dans une forme étincelante et s'apprête à porter la Belgique à bout de bras, dans moins d'un mois. Passeur décisif à deux reprises en Ligue des Champions également, KDB a permis à Manchester City de décrocher la première place de son groupe et de se qualifier tranquillement pour les 1/8es de finale de la compétition.

Oui, De Bruyne est au sommet, et ce visuel peut en témoigner. Le troisième du dernier Ballon d'Or fait partie, avec Jamal Musiala et toute une panoplie d'attaquants, des joueurs les plus décisifs d'Europe cette saison.