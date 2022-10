Premier League: Arsenal éclate Forest et reprend la tête

Promenade dominicale pour les Gunners, qui conservent le statut de leaders de Premier League.

Manchester City avait repris la tête du championnat anglais grâce à sa victoire à Leicester, samedi après-midi, Arsenal a répondu ce dimanche, grâce à une plantureuse victoire sur la pelouse de la lanterne rouge, Nottingham Forest.

Gabriel Martinelli avait ouvert le score dès la cinquième minute, Arsenal a dû attendre le début de seconde période pour se rassurer... définitivement. Reiss Neilson a planté un doublé en trois minutes et le match était plié, Thomas Partey et Martin Odegaard ont également participé à la fête (5-0). Albert Sambi Lokonga est, pour sa part, resté sur le banc.

Au classement, Arsenal (31 points) repasse devant Manchester City (29), Tottenham (26) et Newcastle (24) complètent le top 4, Chelsea pointe à la cinquième place avec 21 points et un match de retard, United est sixième avec 20 unités et deux matchs en retard.