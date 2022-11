Anderlecht espère passer l'hiver : "Ca boosterait le groupe"

Anderlecht n'a pas le choix : il va falloir gagner au Danemark pour passer l'hiver au chaud. Robin Veldman sait que la tâche sera difficile à Silkeborg.

Depuis la victoire d'Anderlecht face à Silkeborg lors du match initial, la confiance a changé de camp. Les pas si modestes danois sont devant au classement, ont pris 6 points face au FCSB et seront favoris ce jeudi pour la réception du Sporting. "Silkeborg laisse très peu d'espaces et offre très peu d'occasions à ses adversaires", concède Robin Veldman en conférence de presse ce mercredi. "Ils sont très bien organisés. Nous allons devoir mettre en place notre jeu, jouer vite. Pour ce faire, il faudra travailler dans la continuité de la victoire de dimanche".

Pas le choix : il faut gagner pour passer un tour et disputer les barrages vers le tableau final de Conference League. "Pour un club comme Anderlecht, seule la victoire compte ce jeudi. C'est clair qu'une victoire et une qualification donneraient un vrai coup de boost à tout le groupe pour la suite", reconnaît l'entraîneur du RSCA. "Il faudra être très précis et concentrés dans ce qui sera certainement un match difficile".