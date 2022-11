Arnaud Bodart réagit à son absence dans la présélection de Roberto Martinez : "On se pose évidemment certaines questions..."

Le portier du Standard de Liège n'a pas reçu de présélection de la part de Roberto Martinez et n'a donc aucune chance de figurer dans la liste des 26 que l'Espagnol rendra le 10 novembre prochain.

Arnaud Bodart réalise un très bon exercice avec sept clean sheets en 15 matchs de championnat, ce qui en fait le meilleur portier belge de la compétition devant Butez (sept clean sheets) et Mignolet (six clean sheets). Et pourtant, le dernier rempart des Rouches ne fait pas partie de la présélection de Roberto Martinez malgré sa grande forme. "Je pense évidemment à la sélection nationale, mais c'est compliqué. Disputer une Coupe du monde, c'est le graal. C'est la compétition ultime pour n'importe quel footballeur. Cela fait partie de mes objectifs, mais c'est trop court pour le Qatar. Le temps passe vite, très vite même", a confié le portier âgé de 24 ans.

Aucun Standarman n'est repris dans cette présélection de 55 joueurs. Pourtant Nicolas Raskin et Arnaud Bodart auraient pu en faire partie selon de nombreux observateurs. Un manque de considération envers les Rouches ? "On se pose évidemment certaines questions...Tout le monde voit que c'est bizarre. Mais au final, seuls 26 joueurs seront repris et c'est ça le plus important. C'est d'aller au Qatar, et cela aurait été compliqué pour moi. Courtois est indélogeable et derrière, il y a des gardiens comme Mignolet et Casteels", a souligné le Liégeois.

