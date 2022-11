Jurgen Klopp a son avis tranché concernant la Coupe du monde au Qatar : "Cela n'aurait jamais dû arriver"

"Bien sûr, je vais regarder les matchs, mais cela n’aurait jamais dû arriver", a déclaré Jurgen Klopp en conférence de presse au sujet de ce Mondial polémique. "Cela fait 10, 12 ans que la FIFA a annoncé l’attribution des Coupes du monde de 2018 et du Qatar. Normalement, cela n’arrive jamais avant deux tournois, mais là, c’est le cas. Cela aurait dû suffire."

L'entraîneur des Reds a ensuite développé la fond de sa pensée, évoquant les conditions de vie des travailleurs migrants dénoncées depuis plusieurs annnées. "Dès que la FIFA a donné l’organisation au Qatar, tout le monde était au courant. Toutes les personnes impliquées savaient dans quelles conditions les gens du Qatar devaient travailler. Il n’y avait pas du tout de stade au Qatar, ou alors un seul. Puis ils ont dû en construire environ six. Et nous ne pouvions pas y jouer en été à cause de la chaleur, mais il fait toujours incroyablement chaud au Qatar maintenant. Bien sûr, je regarderai les matches, mais tout sera très différent."

"Je n’aime pas que les joueurs soient occasionnellement mis dans une situation où ils doivent se faire. Ce sont les footballeurs, ils doivent jouer au football", a ensuite conclu Klopp.

"You are all journalists YOU should have sent a message!"



