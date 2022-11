L'Uruguay retient son souffle pour Edinson Cavani !

La Celeste va-t-elle devoir se passer du deuxième meilleur buteur de son histoire pour cette Coupe du monde.

Cette Coupe du monde, ce sera sans vraiment de doute la dernière d'Edinson Cavani. A 35 ans, El Matador a beau prouver qu'il lui reste de grosses qualités (4 buts en 7 matchs cette saison), il ne peut pas empêcher le poids des âges.

Et encore, Cavani a des chances - si on peut appeler cela comme ça - de ne pas faire partie de l'édition qatarienne. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection urugayenne (58 buts, juste derrière Luis Suarez et ses 68 réalisations) souffre en effet d'une blessure à la cheville, occasionée contre le Barça le 29 octobre dernier.

"Sa cheville est maintenant très enflée, il souffre beaucoup. Avec notre équipe médicale, nous n'avons pas parlé de savoir s'il pouvait manquer la Coupe du monde ou non", a déclaré son entraîneur à Valence, Gennaro Gattuso.