Roméo Lavia connait son nouveau coach à Southampton

Southampton a clot un chapitre long de 4 ans en se séparant de Ralph Hasenhuttl. L'Autrichien a été mis à pied le 7 novembre suite aux mauvais résultats (18e de Premier League).

Les Saints ont décidé de le remplacer par Nathan Jones. L'ancien coach de Luton Town s'est engagé jusqu'en 2026.

Welcome to #SaintsFC 😇



Nathan Jones has been appointed Men’s First Team Manager, signing a contract until 2026: