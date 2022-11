Bundesliga : le Borussia Mönchengladbach bat facilement Dortmund et Thorgan Hazard

Dans le duel des Borussia, c'est Mönchengladbach qui a dominé Dortmund, se rapprochant au classement.

Le Borussia Mönchengladbach recevait le Borussia Dortmund ce vendredi en ouverture de la 15e journée de Bundesliga. Sans Thorgan Hazard au coup d'envoi (Meunier est lui toujours blessé), Dortmund a rapidement été mené sur un but de Jonas Hofmann (1-0, 4e), qui fête là idéalement sa sélection pour le Qatar. Julian Brandt, lui aussi repris par Hansi Flick, lui répond à la 19e (1-1), avant que les Fohlen reprennent l'avantage et fassent le break, via Ramy Bensebaini (26e) et Marcus Thuram (30e). Dortmund recollera au score avant la pause via Schlotterbeck.

Thorgan Hazard montera à la mi-temps pour tenter d'inverser la tendance en faveur du Borussia Dortmund, mais c'est 'gladbach qui fera encore le break via Koné (4-2, 46e) dès le retour des vestiaires. Hofmann aurait pu s'offrir un doublé mais le cinquième but de Mönchengladach sera finalement annulé par le VAR. Le Borussia Mönchengladbach grimpe à la 7e place de Bundesliga en attendant les autres résultats du week-end.