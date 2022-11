Premier League : Newcastle inflige sa troisième défaite d'affilée à Chelsea

Newcastle United est l'équipe en forme en Angleterre, et Chelsea commence à ressembler à l'équipe en crise.

Newcastle a enchaîné une cinquième victoire d'affilée en Premier League ce samedi, et infligé sa troisième défaite consécutive à Chelsea (1-0). Les Magpies l'ont emporté grâce à un but de Joe Willock (67e) en seconde période, et confirment là leur incroyable forme : Newcastle United n'a plus été battu depuis...le 31 août et un déplacement à Liverpool !

Si les hommes d'Eddie Howe respirent la forme, ceux de Graham Potter sont en galère avec ce 0/9 (qui était déjà précédé d'un 2/6). Chelsea passera la trêve "mondiale" loin du podium, où s'installe un Newcastle United en phase avec le statut souhaité par les propriétaires saoudiens...

12/11/2022 13:30 Manchester City - Brentford 1-2 12/11/2022 16:00 Bournemouth - Everton 3-0 12/11/2022 16:00 Liverpool - Southampton 3-1 12/11/2022 16:00 Nottingham Forest - Crystal Palace 1-0 12/11/2022 16:00 Tottenham - Leeds United 4-3 12/11/2022 16:00 West Ham Utd - Leicester City 0-2 12/11/2022 18:30 Newcastle Utd - Chelsea 1-0 12/11/2022 20:45 Wolverhampton - Arsenal 0-0