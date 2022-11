🎥 L'Italie chute face à l'Autriche et un but stratosphérique d'Alaba

La Nazionale aurait voulu se consoler avec une victoire alors qu'elle ne participe pas à la Coupe du monde.

Un match amical le jour du coup d'envoi de la Coupe du monde, comme un symbole pour oublier qu'elle n'y participera pas cette année. Pourtant l'Italie n'aura pas réussi son pari de se consoler face à l'Autriche.

A Vienne, la Nazionale a sombré logiquement face à des Autrichiens bien au-dessus techniquement (0-2). L'ouverture du score était signée Schlager dès la 6e minute de jeu.

David Alaba a mis les points sur les i avec une mine sur coup franc à plus de 30 mètres du but et en pleine lucarne.