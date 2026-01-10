"Cela m'agace" : une initiative qui ne fait pas que des heureux à Bruges

Un nouveau système a été mis en place au Club à l'initiative des joueurs, afin de mettre de l'ordre. Toutefois, cela suscite également déjà des discussions au sein du groupe.

Christos Tzolis est un des partisans du nouveau système d'amendes mis en place à Bruges il y a peu : "Nous devons être plus stricts", a-t-il expliqué à Het Nieuwsblad. Ainsi, un des jeunes joueurs qui accompagne le noyau en stage a reçu la première amende. Ce dernier est arrivé quelques minutes en retard au déjeuner, même si pour sa défense il n'a pas été ajouté au chat de l'équipe première dans lequel les horaires sont partagés, explique le média.

Malgré cela, le Grec, qui est un des joueurs qui prend part aux discussions et décisions finales concernant les amendes, souhaiterait tout de même maintenir l'amende, ce qui ne plairait pas à Aleksandar Stankovic poursuit Het Nieuwsblad.

En effet, ce dernier ne trouverait pas cela juste pour le jeune joueur, mais pour Tzolis, il n'y aurait pas d'excuses. Depuis lors, tout le monde est arrivé à l'heure à chaque fois, jusqu'à maintenant : "Cela m'agace qu'il y ait déjà des discussions dès la première amende. Certains joueurs ont manqué des dîners avec toute l'équipe ces derniers mois ou sont arrivés en retard, au club, à l'échauffement", poursuit l'ailier grec.

"Ou bien ils portaient les mauvaises tenues pour un entraînement, ce qui faisait retarder le début de la séance. Il s'agit de deux, trois minutes, mais le temps d'attente s'allonge pour ceux qui arrivent plus tôt. Ce sont aussi toujours les mêmes qui doivent attendre", explique-t-il.

Lire aussi… Bientôt le jackpot pour le Club de Bruges ? Un cadre de l'équipe a tranché pour son avenir›

"Certaines équipes ont vraiment des amendes très élevées, chez nous c'est encore raisonnable. 1000 euros est le montant le plus élevé si vous arrivez en retard à une réunion d'équipe. Mais c'était nécessaire. Certains sont arrivés quelques minutes trop tard à la dernière réunion avant un match de compétition. Parfois, le bus partait donc avec du retard", conclut-il.