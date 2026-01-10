Le Standard n'a pas froid aux yeux : un joueur de Premier League ciblé

Le Standard vise le top 6 cette saison. Pour l'instant, c'est mission accomplie, mais il reste encore dix matchs avant les Play-Offs.

Le Standard de Liège peut-il accrocher le top 6 cette saison ? C'est le grand point d'interrogation. Pourtant, après vingt journées, les Rouches sont bel et bien dans le coup à la sixième place. Il reste dix matchs décisifs à négocier pour espérer retrouver l'Europe.

Ce n’est un secret pour personne, le Standard doit changer de visage après avoir traversé des années compliquées. Pour ne pas rater le coche et remplir ses objectifs, la direction liégeoise a l'intention de s'activer cet hiver pour apporter du sang neuf à l'effectif.

🚨EXCLUSIF: Le Standard de Liège cible

Arthur Masuaku 🇨🇩



🗣️ En quête d’un latéral gauche, le #RSCL a positionné le Congolais dans une short-list et de nouveaux contacts doivent avoir lieu pour entrevoir la possibilité d’un deal cet hiver. Masuaku est ouvert à l’idée…



🐈‍⬛… pic.twitter.com/H3YDD4OZMc — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 9, 2026

Le Standard regarde du côté de la Premier League pour se renforcer, car le club est à la recherche d’un arrière gauche. Plusieurs noms figurent sur la liste. En plus d'Eric Bocat et de Justin Bourgault, une nouvelle piste est évoquée.

Un joueur de Sunderland

D’après Sacha Tavolieri, le Standard s’intéresse à Arthur Masuaku, actuellement à Sunderland. "En quête d’un latéral gauche, le club a positionné le Congolais dans une short-list et de nouveaux contacts doivent avoir lieu pour entrevoir la possibilité d’un deal cet hiver."





"Masuaku est ouvert à l’idée… Pas de discussion avec Sunderland à ce stade, précise Tavolieri. L'arrière gauche de 32 ans, expérimenté, pourrait être un bon renfort pour le Standard.