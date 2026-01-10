Qu'a vraiment apporté Marouane Fellaini à Charleroi en trois semaines ? La réponse de Mehdi Bayat

Comme prévu, le passage de Marouane Fellaini dans le staff du Sporting Charleroi a rapidement pris fin. Mehdi Bayat le qualifie toutefois de très positif.

Mardi, Charleroi a annoncé la fin de la collaboration avec Marouane Fellaini. Dès le début, l'ancien Diable Rouge avait mis les choses au clair : il était là gratuitement, aidait par amitié pour Mehdi Bayat mais ne resterait que de manière très temporaire avant de repartir à Dubaï.

De fait, son retour dans le Pays Noir n'aura duré que trois semaines. Big Mo n'a ainsi pas accompagné les Zèbres en stage. Mais comme l'explique Mehdi Bayat à SudInfo, son influence sur le groupe était bien réelle.

"Je pense qu’il faut être dans le monde du foot pour comprendre ce que cela peut apporter. Parfois, c’est comme quelques doses d’un complément alimentaire qu’on va prendre pendant deux semaines et qui vont avoir un effet sur l’organisme", affirme-t-il.

Une personnalité rayonnante

"Via sa présence, son énergie, son humilité, son passé de joueur et sa connaissance du langage foot, il nous a apporté énormément. Et je l’en remercie vraiment, parce qu’il l’a fait de manière complètement bénévole et par amitié envers moi, ce qui est un honneur", poursuit Bayat.



Une expérience très riche : "Cela a été court, mais il a laissé une belle empreinte. Je comprends que les gens ne saisissent pas comment ça peut se passer, mais ceux qui sont issus du monde du football professionnel comprennent. Et je pense que l’exemple est bon, ce complément alimentaire a pu booster notre groupe".