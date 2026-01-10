Accord trouvé : vers un départ à cinq millions du côté de l'Antwerp

Rosen Bozhinov est sur le départ à l'Antwerp. Le défenseur central va découvrir la Serie A dans les jours à venir.

Il y a un an et demi, l'Antwerp et Anderlecht étaient à la lutte pour un défenseur du CSKA 1948. Le club de Sofia a finalement cédé son joueur aux Anversois pour 500 000 euros. Ses débuts en Belgique n'ont pas été faciles.

La saison dernière, on l'a ainsi plus souvent vu avec les U23 anversois en D1 VV qu'avec l'équipe première, où l'axe central était verrouillé par Toby Alderweireld et Zeno Van den Bosch.

Lors des Playoffs, la blessure d'Alderweireld lui a valu de débuter le premier match à l'Union Saint-Gilloise. Il avait été complètement mangé par Promise David, qui l'avait fait exclure. Bozhinov n'avait plus joué la moindre minute jusqu'en fin de saison.

Plus important cette saison

L'été dernier, Stef Wils lui a tout de même fait confiance dans l'arrière garde. L'international bulgare a pris confiance et a débuté 15 des 20 matchs de championnat. Pouvoir enfin enchaîner lui fait un bien fou : Bozhinov est monté en puissance, se distinguant par sa robustesse dans les duels.

Cela a attiré l'attention de Pise. Après plusieurs jours de négociations, un accord a été trouvé. SkySport annonce ainsi que le défenseur anversois va débarquer pour cinq millions d'euros, dix fois le prix payé par l'Antwerp en 2024. Une opération en or malgré les doutes de la saison dernière.



