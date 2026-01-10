Accord trouvé : vers un départ à cinq millions du côté de l'Antwerp

Accord trouvé : vers un départ à cinq millions du côté de l'Antwerp
Photo: © photonews
Deviens fan de Antwerp! 2877

Rosen Bozhinov est sur le départ à l'Antwerp. Le défenseur central va découvrir la Serie A dans les jours à venir.

Il y a un an et demi, l'Antwerp et Anderlecht étaient à la lutte pour un défenseur du CSKA 1948. Le club de Sofia a finalement cédé son joueur aux Anversois pour 500 000 euros. Ses débuts en Belgique n'ont pas été faciles.

La saison dernière, on l'a ainsi plus souvent vu avec les U23 anversois en D1 VV qu'avec l'équipe première, où l'axe central était verrouillé par Toby Alderweireld et Zeno Van den Bosch.

Lors des Playoffs, la blessure d'Alderweireld lui a valu de débuter le premier match à l'Union Saint-Gilloise. Il avait été complètement mangé par Promise David, qui l'avait fait exclure. Bozhinov n'avait plus joué la moindre minute jusqu'en fin de saison.

Plus important cette saison

L'été dernier, Stef Wils lui a tout de même fait confiance dans l'arrière garde. L'international bulgare a pris confiance et a débuté 15 des 20 matchs de championnat. Pouvoir enfin enchaîner lui fait un bien fou : Bozhinov est monté en puissance, se distinguant par sa robustesse dans les duels.

Cela a attiré l'attention de Pise. Après plusieurs jours de négociations, un accord a été trouvé. SkySport annonce ainsi que le défenseur anversois va débarquer pour cinq millions d'euros, dix fois le prix payé par l'Antwerp en 2024. Une opération en or malgré les doutes de la saison dernière.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Antwerp
Rosen Bozhinov

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/01: Bozhinov - Sirois - Drăguş

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/01: Bozhinov - Sirois - Drăguş

18:00
Qu'a vraiment apporté Marouane Fellaini à Charleroi en trois semaines ? La réponse de Mehdi Bayat

Qu'a vraiment apporté Marouane Fellaini à Charleroi en trois semaines ? La réponse de Mehdi Bayat

17:30
La nouvelle doublure de Coosemans ? Olivier Renard songe à un gardien qu'il connaît particulièrement bien

La nouvelle doublure de Coosemans ? Olivier Renard songe à un gardien qu'il connaît particulièrement bien

17:00
"Il m'a dit que je n'avais pas les qualités pour jouer en D1A" : l'entraîneur qui a cassé Siebe Van der Heyden

"Il m'a dit que je n'avais pas les qualités pour jouer en D1A" : l'entraîneur qui a cassé Siebe Van der Heyden

16:00
Enfin un nouveau directeur sportif : le successeur de Manu Ferrera à l'Olympic Charleroi est connu

Enfin un nouveau directeur sportif : le successeur de Manu Ferrera à l'Olympic Charleroi est connu

16:30
Il ne faisait pas non plus l'unanimité auprès des joueurs : les langues se délient autour de Cedric Hatenboer

Il ne faisait pas non plus l'unanimité auprès des joueurs : les langues se délient autour de Cedric Hatenboer

15:30
Un nouveau phénomène en pointe ? Mateo Biondic fait déjà parler de lui à l'Union

Un nouveau phénomène en pointe ? Mateo Biondic fait déjà parler de lui à l'Union

15:00
Toujours aussi irrégulier : Trabzonspor opte pour la même solution que le Standard pour Denis Dragus

Toujours aussi irrégulier : Trabzonspor opte pour la même solution que le Standard pour Denis Dragus

14:30
"J'ai essayé de prendre du recul" : Vincent Kompany s'exprime sur l'un des rares sujets sensibles au Bayern

"J'ai essayé de prendre du recul" : Vincent Kompany s'exprime sur l'un des rares sujets sensibles au Bayern

14:00
"Le seul reproche que je pourrais lui faire,..." : Mehdi Bayat à coeur ouvert sur Rik De Mil

"Le seul reproche que je pourrais lui faire,..." : Mehdi Bayat à coeur ouvert sur Rik De Mil

13:30
Franky Van der Elst est impressionné : "C'est déjà le coup le plus fort de ce mercato"

Franky Van der Elst est impressionné : "C'est déjà le coup le plus fort de ce mercato"

12:20
"Cela m'a quelque peu surpris" : Adriano Bertaccini frappé par le vestiaire anderlechtois

"Cela m'a quelque peu surpris" : Adriano Bertaccini frappé par le vestiaire anderlechtois

13:00
Un club de Pro League veut recruter un joueur du RWDM

Un club de Pro League veut recruter un joueur du RWDM

12:40
Martin Delavallée vers un transfert à Anderlecht ? Mehdi Bayat met les choses au clair

Martin Delavallée vers un transfert à Anderlecht ? Mehdi Bayat met les choses au clair

11:30
"À Anderlecht, on faisait comme ça" : Vincent Kompany évoque la préparation hivernale du Bayern

"À Anderlecht, on faisait comme ça" : Vincent Kompany évoque la préparation hivernale du Bayern

12:00
Un ancien flop du Standard, qui a récemment fait ses débuts en Premier League, vers un retour en JPL ?

Un ancien flop du Standard, qui a récemment fait ses débuts en Premier League, vers un retour en JPL ?

11:00
"Parfois, c'est juste agréable d'être encore un enfant" : Nathan De Cat évoque sa vie en dehors du football

"Parfois, c'est juste agréable d'être encore un enfant" : Nathan De Cat évoque sa vie en dehors du football

10:00
"Jamais je n'ai pensé à arrêter ma carrière" : de retour après 455 jours sans jouer, David Bates se confie

"Jamais je n'ai pensé à arrêter ma carrière" : de retour après 455 jours sans jouer, David Bates se confie

10:30
Pourquoi l'Égypte, futur adversaire des Diables Rouges, ne convainc-elle pas ?

Pourquoi l'Égypte, futur adversaire des Diables Rouges, ne convainc-elle pas ?

09:30
Sébastien Pocognoli annonce une mauvaise nouvelle avant le prochain match de l'AS Monaco

Sébastien Pocognoli annonce une mauvaise nouvelle avant le prochain match de l'AS Monaco

09:00
"Le meilleur choix que j'aie fait" : Nathan De Cat revient sur une décision cruciale de sa jeune carrière

"Le meilleur choix que j'aie fait" : Nathan De Cat revient sur une décision cruciale de sa jeune carrière

08:00
Kylian Mbappé déjà de retour ce dimanche pour la finale de la Supercoupe d'Espagne ? Le Real Madrid veut le faire débuter

Kylian Mbappé déjà de retour ce dimanche pour la finale de la Supercoupe d'Espagne ? Le Real Madrid veut le faire débuter

08:30
Voici le joueur du mois de décembre au Sporting de Charleroi

Voici le joueur du mois de décembre au Sporting de Charleroi

07:40
OFFICIEL : un jeune espoir belge file en D4 anglaise

OFFICIEL : un jeune espoir belge file en D4 anglaise

07:22
"Le plus grand talent du championnat belge"

"Le plus grand talent du championnat belge"

07:00
Le Standard n'a pas froid aux yeux : un joueur de Premier League ciblé

Le Standard n'a pas froid aux yeux : un joueur de Premier League ciblé

06:30
Bientôt le jackpot pour le Club de Bruges ? Un cadre de l'équipe a tranché pour son avenir

Bientôt le jackpot pour le Club de Bruges ? Un cadre de l'équipe a tranché pour son avenir

22:30
Son ancien coach le veut à tout prix : un Diable Rouge pourrait débarquer dans un grand club de Premier League

Son ancien coach le veut à tout prix : un Diable Rouge pourrait débarquer dans un grand club de Premier League

23:00
David Hubert pointe un malaise autour de l'Union et du Soulier d'Or

David Hubert pointe un malaise autour de l'Union et du Soulier d'Or

21:43
2
Rik De Mil en est presque sûr : un nouveau départ se précise pour La Gantoise

Rik De Mil en est presque sûr : un nouveau départ se précise pour La Gantoise

21:20
De bon augure ? Vincent Euvrard dresse un bilan très positif du stage du Standard

De bon augure ? Vincent Euvrard dresse un bilan très positif du stage du Standard

22:00
Tzolis, Jashari ou un improbable outsider ? Le verdict tombe dimanche pour le Soulier d'Or 2025

Tzolis, Jashari ou un improbable outsider ? Le verdict tombe dimanche pour le Soulier d'Or 2025

20:40
Vincent Euvrard retrouve le sourire : un blessé de longue durée revient après 455 jours

Vincent Euvrard retrouve le sourire : un blessé de longue durée revient après 455 jours

21:07
🎥 Duel entre anciens de la galaxie 777 : le Standard s'impose avec caractère en match amical

🎥 Duel entre anciens de la galaxie 777 : le Standard s'impose avec caractère en match amical

20:30
Tom Saintfiet n'ira pas plus loin : le Sénégal met fin au parcours du Mali à la CAN

Tom Saintfiet n'ira pas plus loin : le Sénégal met fin au parcours du Mali à la CAN

20:00
Trop cher, trop tôt ? Comme Kaye Furo, ces talents ont quitté la Pro League avant de faire leurs preuves

Trop cher, trop tôt ? Comme Kaye Furo, ces talents ont quitté la Pro League avant de faire leurs preuves

18:40
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved