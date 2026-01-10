"J'ai encore un grand poster dans ma chambre" : Nathan De Cat sait ce qu'il doit faire pour être Diable Rouge

Du haut de ses 17 ans, Nathan De Cat est déjà une valeur sûre d'Anderlecht et l'un de ses meilleurs joueurs. La question de sa première sélection chez les Diables Rouges revient ainsi de plus en plus souvent.

Très vite, la consigne était de ne pas aller trop vite avec Nathan De Cat. Que ce soit en matière de temps de jeu ou d'exposition médiatique. Mais le blondinet joue déjà avec la sérénité d'un taulier, il n'a pas fallu longtemps pour qu'Anderlecht se rende compte qu'il fallait lui confier les clés de l'entrejeu dès maintenant.

Il était également prêt pour sa première grande interview, accordée au Laatste Nieuws. Lorsque la question de l'équipe de ses rêves est arrivée sur la table, De Cat a habilement répondu : "J'ai encore un grand poster dans ma chambre, celui des Diables Rouges. Je le regarde évidemment avec admiration".

Du rêve à la réalité ?

"Mon souvenir le plus ancien remonte à l'EURO 2016. Mais j'étais complètement pris par la Coupe du Monde 2018 en Russie. Les matchs contre le Japon et le Brésil, cette demi-finale contre la France. J'ai toujours été un grand fan de l'équipe nationale", poursuit-il.

Jusqu'ici, Nathan De Cat n'a représenté la Belgique que jusqu'en U18. Cet hiver, il a accompagné les U17 à la Coupe du Monde. Réussira-t-il l'exploit d'en disputer une deuxième cette saison...avec les Diables Rouges ?

"Ce serait chouette, mais il y a beaucoup de concurrence. Je dois surtout devenir plus constant dans mon jeu, j'ai aussi peu d'expérience à ce niveau. Il me faut encore pas mal de matchs pour pouvoir devenir international. Mais la Coupe du Monde n'a lieu qu'une fois tous les quatre ans, bien sûr que je ne dirais pas non", conclut-il.