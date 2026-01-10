Stijn Stijnen met les choses au clair à propos de la rumeur Radja Nainggolan : "Ce ne serait pas respectueux"

Brandon Morren
Chafik Ouassal et Brandon Morren
| Commentaire
Stijn Stijnen met les choses au clair à propos de la rumeur Radja Nainggolan : "Ce ne serait pas respectueux"
Photo: © photonews

Le nom de l'ancien Diable Rouge est cité du côté de Maasmechelen où le Patro Eisden le verrait comme un renfort hivernal de qualité. Mais restent encore les discussions avec son club actuel.

Le Patro Eisden Maasmechelen est intéressé par Radja Nainggolan et aimerait l'attirer cet hiver. L'information avait filtré dans la presse et a été confirmée par son coach : "C'est absolument vrai", a répondu Stijn Stijnen, dans une interview accordée sur les réseaux sociaux du club.

Mais Stijnen veut confirmer une fois de plus que lui et son club n'ont rien à voir avec ces informations qui ont fuité : "Nous regrettons également le fait que cela soit parvenu dans les médias avant d'être finalisé. Nous ne sommes pas à la base de cette fuite. C'était un journaliste avec qui nous avons des problèmes, qui a fait fuiter l'information. Nous ne sommes pas derrière ça pour faire pression sur Lokeren."

Stijn Stijnen fait l'éloge de Hans Van Duysen

"J'ai beaucoup de respect pour le président de Lokeren Hans Van Duysen", poursuit Stijnen. "Il est passionné et a réagi de manière émotionnelle. Nous nous sommes appelés entre-temps et maintenant nous sommes en contact. Nous avons convenu de communiquer directement l'un avec l'autre. C'est important pour moi parce que des gens comme Hans sont rares dans le football."

Intérêt confirmé... mais souligne dans le respect

L'entraîneur du Patro confirme que son club est toujours à fond derrière Nainggolan : "Je ne dois pas parler en son nom, ce ne serait pas respectueux. Le plus important est que nous confirmions de notre côté que nous aimerions que cela soit réglé dès maintenant. Mais encore une fois, nous allons en parler avec Lokeren rapidement pour voir comment nous pouvons tirer le meilleur pour tous les concernés."


"Nainggolan est une valeur ajoutée à bien des égards. Sur le terrain, dans le vestiaire. Je le connais aussi et nous savons ce que nous pouvons attendre l'un de l'autre. Je vois beaucoup d'opinions à ce sujet, ce qui le rend plus intéressant. Mais nous devrons aborder cela lorsque le moment sera venu. D'abord, il faut qu'on arrive à un accord avec Lokeren", conclut l'entraîneur.

