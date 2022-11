Nordin Amrabat : "Techniquement, nous ne sommes vraiment pas inférieurs à la Belgique"

Nordin Amrabat, frère de Sofyan Amrabat, s'est exprimé auprès de VoetbalPrimer sur la sélection marocaine.

Nordin Amrabat (67 sélections) a évoqué le Maroc et le renouveau de la sélection depuis le limogeage de Vahid Halilhodžić. "Cela a été immédiatement visible contre le Chili et le Paraguay. L'organisation et le jeu sont bien meilleurs et il est beaucoup plus compact. Sous l'ancien entraîneur national, c'était parfois un gruyère avec des trous et de longues balles vers l'avant. Je suis content qu'ils aient viré l'ancien entraîneur. Ziyech n'a pas beaucoup joué à Chelsea ces derniers temps, mais c'est un génie. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de rythme. En termes d'âge (29 ans). Il est normalement à son apogée. Il a acquis beaucoup d'expérience ces dernières années et a remporté la Ligue des champions.Yassine Bounou (gardien de Séville) était le meilleur gardien d'Espagne l'année dernière et avec Noussair Mazraoui et Achraf Hakimi, nous avons deux arrières droits de classe mondiale qui évoluent fans des clubs comme le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain."

Il est également content de voir que la sélection plait autant à l'internationa. "Le football marocain a fait des pas de géant ces dix dernières années. Non seulement en termes d'organisation, mais aussi en termes d'installations d'entraînement", explique Amrabat, qui constate que de plus en plus de joueurs choisissent le Maroc comme Bilal El Khannous du KRC Genk et Anass Zaroury (Burnley). "Dès qu'ils goûtent à l'ambiance et voient les installations, ils adhèrent. J'ai déjà dit que les Marocains européens optent également tous pour le Maroc. Mohamed Ihattaren est la seule exception, qui a opté pour les Pays-Bas."

Enfin, le joueur d'Athènes a dévoilé ses ambitions les Lions de l'Atlas. "Les attentes sont toujours élevées, mais cela reste difficile car le coach n'est employé que depuis trois mois et a eu peu de temps pour affiner son système. Le Maroc a beaucoup de qualité, mais un inconvénient est que nous sommes dans un groupe avec la Croatie et la Belgique, deux pays du top 10. Techniquement, nous ne sommes vraiment pas inférieurs à ces pays-là, mais dans le football d'aujourd'hui, il y a plus que ça."