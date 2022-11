Dani Olmo se méfie de l'Allemagne

Après être parfaitement bien rentrée dans son Mondial au Qatar, avec un large succès contre le Costa-Rica (7-0) pour son entrée en lice, l'Espagne va affronter l'Allemagne, ce dimanche (20h).

Le milieu de terrain de la Roja, Dani Olmo (24 ans) se méfie de la Mannschaft. "L'Allemagne est une grande équipe, avec de grands joueurs. Bien qu'ils aient perdu, ils ont eu des occasions et la possession du ballon contre le Japon. Mais nous y faisons face avec optimisme. L'Allemagne a des joueurs de classe mondiale et ils voudront dominer le jeu (...), tout comme nous. Celui qui y parviendra le remportera", a expliqué le joueur du RB Leipzig dans des propos relayés par AS.