Amadou Onana: "Nous reviendrons plus forts, vous pouvez me croire"

Si l'élimination n'est pas encore digérée, Amadou Onana est optimiste pour l'avenir de la sélection...

Comme plusieurs de ses équipiers avant lui, Amadou Onana a tenu à adresser un message aux supporters belges. "Cela fait toujours mal et ça va durer un certain temps", estime le jeune médian d'Everton, quelques jours après l'élimination des Diables Rouges au premier tour du Mondial 2022.

Mais, malgré la douleur de l'élimination, Amadou Onana n'oubliera pas cette expérience. "Je reste reconnaissant pour cette incroyable expérience. Être là pour cette Coupe du monde au Qatar a été une énorme fierté pour moi et je ne l'oublierai jamais. Je remercie en particulier Roberto Martinez de m'avoir donné l'opportunité de jouer pour mon pays."

Et en ce qui concerne l'avenir des Diables Rouges, le médian de 22 ans se montre optimiste. "Merci à tous pour votre soutien, nous reviendrons plus forts, vous pouvez me croire."