Achraf Hakimi aborde la différence entre son influence en sélection et en club

Le back droit dispose d'un rôle majeur sous les couleurs du Maroc sur cette Coupe du monde 2022.

Moins à son avantage au Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi (24 ans, 14 matchs et 3 buts en L1 cette saison) sent effectivement une différence par rapport à son influence en sélection et en club.

"C'est différent. Á Paris, il y a de grands joueurs, comme ici, mais avec le Maroc j’ai plus d’importance dans le jeu, je touche plus le ballon, ils me donnent de l’importance et donc l'opportunité d’être à l’aise. À Paris, c’est très différent : parfois tu cours et tu ne reçois pas le ballon ; ici, ils essaient de me chercher, ils savent à quel point je peux être important offensivement et défensivement. Ils me donnent beaucoup de confiance et j’essaie de leur rendre", a confié l'international marocain dans les colonnes du quotidien espagnol Marca.