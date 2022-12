L'Olympique Lyonnais lance un ultimatum à un John Textor sous pression

Annoncée depuis plusieurs semaines, la vente de l'OL, déjà reportée à deux reprises, tarde à s'officialiser.

Cela commence à agacer les vendeurs et l'OL Groupe. Choisi par Jean-Michel Aulas pour racheter l'Olympique Lyonnais, le milliardaire américain John Textor attend toujours l'accord de Crystal Palace et de la Premier League pour finaliser la prise de contrôle du club par la société Eagle. La vente de l'OL est devenue un feuilleton bien compliqué. Et Lyon a décidé de durcir le ton !

Après trois délais déjà accordés à John Textor pour boucler le rachat du club rhodanien, les Gones ont décidé de donner un ultimatum à l'homme d'affaires américain jusqu'au 7 décembre, d'après un communiqué officiel.

"Dans le communiqué du 2 décembre dernier, il était annoncé que les vendeurs et OL Groupe avaient accordé un délai supplémentaire à Eagle Football afin de finaliser les différentes étapes lui permettant de réaliser les opérations auxquelles il s'est engagé, les vendeurs et OL Groupe devant décider, dimanche 4 décembre au soir, de la suite à donner à l'opération au regard des avancées réalisées d'ici là. Eagle Football a informé ce jour les vendeurs que des progrès avaient été faits pour obtenir l'accord de toutes les parties, en ce compris l'accord de la Premier League, pour procéder aux opérations et à leur financement, mais qu'un délai supplémentaire lui était nécessaire. Au regard des avancées réalisées dans les 48 dernières heures, les vendeurs et OL Groupe ont accepté de concéder un ultime délai à Eagle au 7 décembre 2022 pour trouver un accord final, inconditionnel et financé avec l'ensemble des parties, accord sur la base duquel la mécanique de closing pourra être engagée. Passé ce dernier délai, les vendeurs et OL Groupe ne pourront que constater qu'il est devenu improductif de donner un délai supplémentaire à Eagle Football pour réaliser les opérations qu'Eagle s'est obligée à réaliser de manière inconditionnelle aux termes des contrats signés en date du 7 juillet 2022. OL Groupe va également considérer des sources alternatives de renforcement de ses fonds propres pour avoir rapidement des solutions disponibles pour le cas où les opérations avec Eagle Football ne seraient pas réalisées", peut-on lire.