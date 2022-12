Erik ten Hag revient sur l'interview de CR7 : "Il n'était pas en forme"

Cristiano Ronaldo a lâché une bombe à l'interview avant la Coupe du Monde, ce qui a amené à son départ de Manchester United. Erik ten Hag est revenu sur ces déclarations du Portugais.

Les relations entre Erik ten Hag et Cristiano Ronaldo étaient mauvaises, voire rompues depuis plusieurs semaines. Le Portugais avait été mis sur le banc, ce qu'il n'a pas supporté. Résultat : une interview explosive donnée au Sun, dans laquelle Ronaldo lâchait ses quatre vérités sur ten Hag et sur Manchester United en général. L'entraîneur néerlandais est revenu sur cette interview : "C'était la première fois qu'il disait ouvertement vouloir partir. J'ai toujours souhaité qu'il reste, jusqu'à la fin, mais il a fait savoir clairement qu'il voulait partir et et quand un joueur ne veut pas être au sein d'un club, il doit s'en aller", estime ten Hag pour Sky Sports.

"En tant que club, on ne peut pas accepter qu'un joueur dise qu'il veut partir. Il doit y avoir des conséquences. En passant ce pas, il le savait. Mais il ne m'en a jamais parlé auparavant", affirme le coach des Red Devils. "L'été dernier, nous avions eu une discussion, il m'avait dit : "Je vous dirai dans 7 jours si je pars ou si je reste". Il est alors revenu et m'a dit "je veux rester". Puis, jusqu'à l'interview, nous n'avons rien entendu".

Ronaldo, un grand joueur...dans le passé ?

Erik ten Hag aurait aimé que les choses se passent différemment entre lui et le quintuple Ballon d'Or. "Nous voulions qu'il fasse partie de notre projet, qu'il amène à Manchester United, car c'est un grand joueur. Il a une grande histoire, mais c'est le passé, et nous devons regarder vers le futur", regrette le Néerlandais. "Quand il est en bonne forme, c'est un bon joueur. Il aurait pu nous aider pour revenir dans le coup et atteindre nos objectifs. Mais il n'était pas [en forme]", estime enfin ten Hag. "Ce qui s'est passé s'est passé. Je dois faire des choix en tenant compte des joueurs qui ne sont pas en forme et aligner la meilleure équipe".