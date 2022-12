Le Portugal veut frapper fort en cas de départ de Fernando Santos !

Le Portugal a vécu une désillusion en quart de finale de la Coupe du Monde, prenant la porte face au "petit poucet" marocain. Fernando Santos pourrait en pâtir.

Vainqueur de l'Euro 2016, Fernando Santos a-t-il fait son temps ? Le sélectionneur du Portugal pourrait être victime de l'élimination en quart de finale des oeuvres du Maroc. Selon A Bola, les chances de le voir rester seraient assez minces. Et avec un an et demi seulement pour préparer le prochain Euro, la fédération portugaise souhaiterait attirer un (très) grand nom du coaching mondial.

Le Portugal voudrait ainsi s'offrir les services de José Mourinho, actuellement entraîneur de l'AS Rome. Selon le Corriere dello Sport, la FPF aurait un plan : plutôt qu'essayer de "chiper" Mourinho à la Roma, Mourinho se verrait offrir une double casquette, devenant sélectionneur tout en restant coach de la Louve. Le genre de cumul qui a rarement été tenté au plus haut niveau européen, ce qui force à la prudence concernant la faisabilité d'une telle idée...