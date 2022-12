Les 5 questions qu'on se pose à la reprise de la Jupiler Pro League

Revoilà la reine des compétitions ! La Coupe du Monde ? Finie. La Ligue des Champions ? Pas tout de suite, et on s'en fiche un peu. Non, place à la Jupiler Pro League, le seul championnat qui en vaille la peine.

Si la Croky Cup, l'un des seuls trophées que Lionel Messi et Salt Bae ne toucheront jamais, a déjà réveillé votre intérêt pour le football après un mois de trêve, on imagine votre excitation à l'approche de la reprise en Jupiler Pro League. Dès 18h30, c'est une véritable affiche au sommet qui nous attend puisque le 18e, Seraing, reçoit le 15e, l'AS Eupen. Et avant la reprise, voici 5 questions qu'on se pose concernant la suite du championnat !

1. Quel Standard en 2023, sans Nicolas Raskin ?

La fin de mercato estival du Standard, avec l'arrivée tardive de Fergal Harkin, avait été très agitée. Et plutôt réussie, même si la mayonnaise n'a pas encore pris à 100%. Mais avec une moitié de saison encourageante sous Ronny Deila, et plus de temps pour identifier les besoins liégeois, Harkin va vivre son premier mercato complet cet hiver. Il sera très attendu.

En attendant cela, reste à voir si le Standard peut rebondir : les Rouches avaient rejoint la trêve sur un piètre 0/6 et le retour aux affaires en Coupe de Belgique était très peu encourageant. La direction s'est même tirée une balle dans le pied, sportivement et auprès des supporters, avec l'affaire Nicolas Raskin. L'opération rachat commence ce soir, à Gand...

2. Quel visage pour l'Anderlecht version Riemer ?

Côté Anderlecht, on fait (presque) table rase : après l'échec Mazzù, place à Brian Riemer qui doit remettre les Mauves sur les rails. Là aussi, il y a une sacrée opération de séduction à réussir du côté d'une direction qui a jeté le travail de plusieurs années aux orties l'été dernier pour suivre sa lubie. Éliminé en Coupe, largué en championnat : le RSC Anderlecht n'a plus grand chose à espérer s'il ne réussit pas très vite une série...et ce sera difficile, avec Charleroi, l'Union et Bruges au programme.

Brian Riemer arrive donc dans un contexte très compliqué, mais le 8e de finale à Genk aura été l'un des matchs les plus aboutis du Sporting cette saison. Avec cependant un constat clair : sans renforts, rien ne sera possible. En quelque sorte, Riemer n'a pas grand chose à perdre, mais pour sa première expérience en tant que T1, on sera curieux de voir quelles idées il parvient à installer dans le jeu anderlechtois.

3. Felice Mazzù peut-il rebondir ?

Felice Mazzù a vécu une drôle d'année 2022. Des sommets à l'Union Saint-Gilloise, l'entraîneur de l'année s'est retrouvé embourbé avec Anderlecht dans un mariage dont on pouvait prédire l'échec. À part Wouter Vandenhaute et Mazzù lui-même, qui pensait que son passage de l'autre côté du Canal était une bonne idée ? Peu de gens. Dont acte : le chapitre Mazzù est l'un des nombreux "foirages" de l'ère Coucke au RSCA. Mais si l'homme a été blessé, l'entraîneur a décidé d'immédiatement rebondir, et de le faire "chez lui", à Charleroi.

Avec un discours back to the roots, à savoir les valeurs et l'état d'esprit qui lui tiennent tant à coeur et ont porté le Sporting Charleroi à son époque, Felice Mazzù veut relancer les Zèbres. Hasard du calendrier : il lancera ce nouveau défi face à Anderlecht. On est curieux de voir le résultat, car les qualités du coach ayant amené l'USG à la seconde place du championnat n'ont naturellement pas disparu.

4. Carl Hoefkens va-t-il passer l'hiver ?

On le sait, les chaises musicales de la Pro League ne s'arrêtent pas entre les fêtes. Carl Hoefkens pourrait bien être la prochaine victime de la grande faucheuse des entraîneurs en D1A. L'élimination en Croky Cup a fait mal, très mal, et Hoefkens ne doit probablement la patience de sa direction qu'à ses excellents résultats en Ligue des Champions. Selon certaines sources cependant, cette patience s'amenuise très vite, et le fil de l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête serait de plus en plus fragile.

La réception d'OHL lundi sera cruciale : un mauvais résultat et, on en prend le pari, Bart Verhaeghe dira à son T1 de faire ses bagages, profitant de la mini-trêve du Nouvel An pour commencer 2023 avec un nouvel entraîneur. Même dans le cas contraire, on doute que Carl Hoefkens passe des fêtes tranquilles...

5. Qui seront les bonnes surprises de la seconde moitié de saison ?

Un mois de trêve peut tout changer. La dynamique du leader, le Racing Genk, a-t-elle été interrompue ? Les joueurs revenus de la Coupe du Monde tiendront-ils le rythme fou de cette saison ? L'Antwerp peut-il se relancer après quatre matchs sans victoire ? Rien n'est certain après ce qui est presque une nouvelle préparation complète.

Westerlo peut clairement être vu comme LA bonne surprise de la première moitié de ce début de saison, mais les promus peuvent-ils confirmer et s'accrocher au top 8 ? Verra-t-on une autre équipe "surprise" briller, comme un Cercle de Bruges absolument inarrêtable avant la Coupe du Monde ? Quid de la lutte pour le maintien, qui concerne une bonne moitié de tableau ? Affaire(s) à suivre...