Les six adversaires de Thibaut Courtois pour le trophée The Best du meilleur gardien de l'année

La FIFA a dévoilé les noms des sept portiers nominés et, sans surprise, Thibaut Courtois en fait partie.

Curieusement absent de la liste des sept nominés pour le Trophée The Best du meilleur gardien de l'année l'an dernier, Thibaut Courtois est bel et bien candidat à la succession de Gianluigi Donnarumma, élu meilleur gardien du monde par la FIFA à l'issue de l'année 2021.

Le gardien des Diables et du Real, déjà couronné en 2018, aura toutefois quelques concurrents de choix en face de lui. À commencer par les gardiens qui ont brillé en Coupe du Monde: Yassine Bounou (Maroc, FC Séville), Dominik Livakovic (Croatie, Dinamo Zagreb) et Emiliano Martinez (Argentine, Aston Villa). Mais il y aura aussi les deux habitués des nominations que sont Manuel Neuer (Allemagne, Bayern) et Alisson Becker (Brésil, Liverpool).

Et c'est Mike Maignan qui complète la liste des nominés. Absent au Mondial en raison d'une blessure, le portier français a été l'un des grands artisans du titre de champion d'Italie conquis par l'AC Milan.