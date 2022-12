Andrew Robertson bat le record du nombre de passes décisives pour un défenseur de Premier League

Depuis l'arrivée de Jürgen Klopp à Liverpool, Andrew Robertson et Trent Alexander-Arnold sont habitués à recevoir de nombreuses consignes offensives. Et cela porte souvent ses fruits.

Pour le retour de la Premier League, Liverpool se déplace à Aston Villa, ce lundi soir. Les Reds ont ouvert le score après cinq petites minutes de jeu. Passeur, Andrew Robertson est devenu le défenseur comptant le plus de passes décisives dans l'histoire de la Premier League, délivrant ce soir son 54e caviar. Il dépasse un autre latéral gauche de la ville de Liverpool, la légende des Toffees Leighton Baines (Everton, 2007-2020)

Most assists by a defender in Premier League history 👑



Congratulations, @andrewrobertso5! pic.twitter.com/B9pxwfWt0x