Aleksandar Mitrovic primé en Serbie

Auteur de 43 buts en 44 matchs la saison dernière en Championship pour la promotion de Fulham en Premier League, Aleksandar Mitrovic (28 ans) a continué dans cette lancée, avec 10 buts en 13 matchs de championnat cette saison et plusieurs buts importants en équipe nationale (notamment 2 lors de la Coupe du monde).

Il sera ainsi récompensé de sa fantastique année 2022 en Serbie, où il recevra le "Ballon d'Or" serbe, récompensant le meilleur footballeur de l'année.

C'est la seconde fois, après 2018, que Mitrovic remporte cette distinction. Seulement Dusan Tadic l'a gagné plus de fois.

Just GOAT things.



Mitro has been awarded a @FSSrbije Golden Ball! 👑#FFC