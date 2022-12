Felipe Avenatti : "Sous la direction de Bernd Storck, nous pouvons encore accomplir beaucoup de choses"

Le KV Courtrai a réalisé le gros coup de la 18ème journée de Jupiler Pro League en battant le leader, le KRC Genk, sur le plus petit écart.

Felipe Avenatti a aidé son équipe à remporter la victoire. Dix minutes avant la fin du match, il a marqué le seul but du match. "Cela m'a fait énormément de bien. Après s'être battu pendant tout le match, ce but a fait énormément de bien", résume l'Uruguayen.

Avenatti a également salué les choix tactiques de Bernd Storck et a dû défendre durant les arrêts de jeu.

Deux victoires sur deux (Coupe et championnat) sous la direction de Storck, on ne peut pas espérer beaucoup plus. "Avec ce résultat, notre confiance va grandir et nous ne pourrons que nous améliorer dans les prochains matchs. Nous ne méritons certainement pas de rester en bas de classement et, avec cet entraîneur, je sais que nous pouvons encore accomplir beaucoup de choses".