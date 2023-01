Manchester United veut attirer un nouveau gardien

On se demande d'ailleurs si cette arrivée est prioritaire.

Manchester United est en pourparlers concrets avec Crystal Palace pour l'arrivée de Jack Butland. Butland devrait y devenir le remplaçant permanent de David De Gea à Old Trafford, a rapporté The Telegraph mercredi.

Le gardien de 29 ans, originaire de Bristol, est encore sous contrat avec Crystal Palace jusqu'à la fin de cette saison. Le règlement de cette question est en cours de discussion. À Crystal Palace, Butland est le deuxième gardien de but derrière Vicente Guaita.

L'arrivée d'un nouveau gardien de but est une priorité pour Manchester United. À la fin de l'année dernière, il a été annoncé que Martin Dúbravka faisait un retour anticipé à Newcastle United. Manchester United a également l'expérimenté Tom Heaton encore sous contrat. Il est normalement le troisième gardien de but à Old Trafford.