Serie A : L'AC Milan et ses Belges s'imposent malgré un grand Ochoa, l'Atalanta arrache le partage

Quatre rencontres de la 16ème journée de Serie A avaient lieu ce mercredi.

Salernitana-AC Milan 1-2

Malgré une préparation complètement ratée avec trois défaites en autant de sorties, le Milan AC a réussi sa rentrée en Serie A en s'imposant sur le terrain de la Salernitana (1-2), ce mercredi, lors de la 16e journée. Saelemakers était titulaire et a été remplacé à la 86ème minute de jeu tandis que De Ketelaere et Vranckx ont débuté sur le banc avant de monter au jeu respectivement à la 62e et à la 86e. Pour rappel, Origi est blessé.

Le champion d'Italie a fait la différence très rapidement grâce à des réalisations de Leao (10e) et Tonali (15e) alors que Bonazzoli (83e) a réduit l'écart au score pour les locaux. A noter que l'ex Rouche Ochoa, revenu en Europe cet hiver, a réalisé 9 arrêts pour sa nouvelle équipe afin de lui éviter une lourde défaite.

😱 | Guillermo Ochoa prive Charles De Ketelaere de son premier but en Série A ! 🛑 #SalernitanaMilan pic.twitter.com/qV2zQ1lmnO — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 4, 2023

Un succès qui permet aux Rossoneri, 2es, de revenir provisoirement à 5 points de Naples, qui compte un match en moins.

La Spezia-Atalanta Bergame 2-2

Les locaux ouvraient rapidement le score par l’intermédiaire de Emanuel Gyasi bien servi par M’bala Nzola (8e), 1-0. Peu après la demi-heure de jeu, le passeur se muait en buteur. L’attaquait français profitait d’une passe décisive de Mehdi Bourabia pour doubler la mise (31e), 2-0. Il fallait attendre la fin de la deuxième période pour voir la Dea réduire l’écart et même égaliser dans le temps additionnel. Rasmus Höjlund réduisait le score grâce à la vista de Davide Zappacosta (77e) avant de voir Mario Pasalic égaliser en toute fin de match (90e+2).

Sassuolo-Sampdoria 1-2

La Sampdoria pensait avoir le match en main grâce à deux buts coup sur coup de Manolo Gabbiadini (25e) puis Tommaso Augello (28e) mais Sassuolo rédusait la mise après la pause via Domenico Berardi sur pénalty (64e). Pas suffisant néanmoins pour revenir et gratter le point du match nul.

La Sampdoria, quant à elle, respire un peu mieux après cette victoire acquise dans la douleur. Les joueurs de Dejan Stankovic grapillent une petite place (18ème) et peuvent espérer sortir de la zone de relégation dans un avenir plus ou moins proche.

Torino-Hellas Verone 1-1

Les visiteurs ouvraient le score juste avant la pause via Milan Djuric (45e), 1-0. Les joueurs du Piémont ne se décourageaient pas. La lumière arrivait finalement par l’intermédiaire d’Aleksey Miranchuk qui profitait d’une passe de Perr Schuurs pour décocher une frappe splendide de l’extérieur de la surface dans la lucarne du portier adverse (64e), 1-1.