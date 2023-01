Mohamed Dahmane brasse plusieurs sujets : "Le bilan est très positif"

Le président des Dogues a communiqué par le biais d'une longue vidéo.

Au lendemain de l'annonce liant l'Olympic à Galatasaray, Mohamed Dahmane a évoqué ses attentes et le mercato hivernal des Dogues. "On a connu quelques départs importants l'été dernier et il a fallu réagir rapidement. Avec le staff, on a discuté pour pouvoir recruter intelligemment. Et on est très contents de cette refonte du groupe. C'est le fruit d'un travail collectif. Notre groupe est encore plus fort que celui de l'année dernière", a confié le joueur, directeur sportif et président olympien.

Bilan sportif de la 1ère partie de saison

"On a été chamboulés en début de saison avec le changement de présidence et une composition d'un groupe sur le tard avec l'arrivée de recrues de qualités en toute fin de mercato à qui il a fallu du temps pour s'adapter. J'avais dit dès le départ qu'il faudrait six voire sept journées pour récolter le travail effectué. On finit à la troisième place du classement avec un match en moins. On veut jouer les premiers rôles en Nationale 1. Le bilan est très positif. De plus, le T1 Xavier Robert démontre encore une fois ses qualités de coaching et de management de groupe."

Mercato hivernal

"Même si les résultats ont été positifs, il y a eu des manquements à certains postes et on a envie de recruter. Des joueurs vont arriver et renforcer le groupe."

Race Edvard Linnebo (25 ans) est la première recrue hivernale des Dogues. Le défenseur central droit norvégien arrive en en provenance d’Arendal (D3 Norvégienne).

Investissements

L'homme fort du club a aussi abordé les investissements. "Ils ont été orientés vers le centre de formation et le matériel pour nos jeunes. Concernant les prochains investissements, il est question de notre enceinte vieillissante qui bloque pour la licence en D1B. On n'a pas chômé ces six derniers mois et on a rencontré à plusieurs reprises la ville. On a effectué une demande de subsides à hauteur de 3 millions d'euros avec une participation de 25 à 30%. Soit 900.000 euros de la part du club. Le projet est ficelé et on attend une réponse favorable pour bénéficier de cette aide."

Sécurisation du stade de La Neuville

"Au-delà du fait d'y effectuer des travaux pour être aux normes et obtenir la licence pour évoluer en D1B, on avait cette volonté très rapide de la sécuriser. On a été victimes de vols et d'infractions sur le site. On a verrouillé tous les accès et mis des caméras."

Collaboration avec le RAEC Mons

"Un bienfait pour plusieurs raisons. Mons est un club que j'apprécie beaucoup et cette collaboration va apporter beaucoup aux deux parties. Les Montois veulent gravir les échelons et de notre côté, on a des joueurs qui n'ont pas forcément reçu le temps de jeu pour leur progression. Je n'y vois que du positif. Il n'est pas question de fusion ! Juste des échanges proches entre les deux clubs."

Points négatifs

"L'absence de public est un point négatif. On a un public en plein doute qui vient de temps à autre. On va essayer d'attirer le plus de monde au stade et de leur offrir du spectacle."