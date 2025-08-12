OFFICIEL : un défenseur expérimenté quitte la France et rejoint l'Antwerp

Photo: © photonews

C'est officiel : l'Antwerp tient une nouvelle recrue. Le défenseur central Boubakar "Kiki" Kouyaté quitte Montpellier et vient renforcer l'arrière-garde du Great Old. Il a signé un contrat de trois saisons.

L’Antwerp a été confronté à un gros problème durant sa préparation : le club ne comptait pas assez de défenseurs centraux. Seuls Rosen Bozinhov et Zeno Van den Bosch figuraient dans l’effectif.

Ce dernier pourrait d’ailleurs encore quitter le club cet été. La semaine dernière, Yuto Tsunashima est arrivé en provenance du FC Tokyo et a directement été titularisé face à l'OH Louvain.

Mais le Great Old n’en avait pas fini avec son mercato. Ce mardi, le club a officialisé la venue de Boubakar "Kiki" Kouyaté, en provenance de Montpellier.

Âgé de 28 ans, le défenseur apporte une solide expérience, un atout qui manquait à l’Antwerp après le départ de plusieurs cadres. Il compte également 36 sélections avec le Mali.

Kouyaté a signé un contrat de trois saisons au Bosuil. Il totalise 104 matchs en Ligue 1 et a aussi porté les couleurs du FC Metz et de Troyes.

