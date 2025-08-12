À quand la doublette Dolbertaccini à Anderlecht ? "Je m'entends bien avec Kasper"

Adriano Bertaccini a vécu sa première défaite avec Anderlecht. Mais il veut aller de l'avant et continuer à s'affirmer dans l'équipe.

Adriano Bertaccini vient à peine d'arriver à Anderlecht qu'il a déjà délivré sa carte de visite. Buteur lors de sa première montée au jeu contre le Cercle de Bruges, il s'est à nouveau montré décisif contre Tiraspol avec une offrande pour Yari Verschaeren, et est encore à l'origine du but du 2-2 contre Zulte Waregem.

Pourtant, Besnik Hasi ne l'a pas encore fait débuter. "Je suis prêt à être titulaire mais c’est le coach qui décide. Je prends toutes les minutes qu’il me donne. Quand je serai titulaire, je serai prêt et je donnerai tout", explique-t-il à la RTBF.

Prêt à se faire une place

On pourrait donc bientôt le voir associé à Kasper Dolberg en pointe : "On se voit tous les jours et sur le terrain, on s’entend bien. C’est le plus important. Ça n’irait pas si on ne s’entendait pas bien. Je connais ses talents de finition donc j’essaie souvent de le chercher. Il a pas mal d’expérience et c’est bien d’avoir des joueurs comme ça dans l’équipe".

Bertaccini peut également s'excentrer pour débouler sur un côté. Mais quelle que soit la position des uns et des autres, la mission reste la même : retrouver de l'allant. "Les supporters en demandent beaucoup et poussent beaucoup. Ils veulent qu’on joue vers l’avant. Ils sifflent parfois quand on joue trop vers l’arrière. Mais c’est normal, c’est un grand club. Les supporters veulent être habitués à la victoire".

L'attaquant carolo découvre la pression d'un grand club mais se sent à sa place : "Je n’ai pas de stress quand je joue, ça fait un an et demi déjà. Quand je suis arrivé en D1A, j’avais un certain stress mais maintenant, j’ai l’habitude".