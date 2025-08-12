L'Union et Bruges montrent les crocs : comment leur mercato record peut bénéficier à tout le football belge

Le Club de Bruges semble de nouveau pris dans un feuilleton similaire à celui entourant Ardon Jashari plus tôt cet été. Joel Ordóñez n'est pas blessé, mais ne jouera à nouveau pas ce soir contre Salzbourg. On ne peut pas parler de fracture comme avec le Suisse, mais sa volonté de partir est bien là.

L'entraîneur Nicky Hayen confirmé que la situation était délicate. "Nous essayons de lui donner des conseils", a-t-il déclaré à propos des projets de transfert de son défenseur équatorien. Ordóñez souhaite partir et est déterminé à relever un nouveau défi, mais le Club de Bruges veut d'abord un prix correct.

Et ce prix est élevé. Le Club vise plus de 30 millions d'euros pour son joueur de 21 ans, un montant que l'Olympique de Marseille serait déjà sur le point d'atteindre. Le club français est actuellement le favori pour le recruter, mais il y a également de l'intérêt ailleurs en Europe.

Ordóñez est ainsi sur le radar de Crystal Palace et de quelques autres clubs de Premier League. En Arabie saoudite, même Al-Hilal aurait noté son nom. La question n'est donc pas de savoir s'il partira cet été, mais plutôt qui fera la meilleure offre.

Faire jouer la concurrence

Le Club souhaite ainsi envoyer un signal clair. Tout comme dans l'affaire Jashari, le conseil d'administration montre qu'il ne cède pas facilement, même si un joueur veut forcer son départ. La direction sait obtenir ce qu'elle veut et est en position de force avec déjà plus de 80 millions de vente cet été.

L'Union Saint-Gilloise n'a pas encore été confrontée à un bras de fer du type Jashari mais sait elle aussi parvenir à ses fins dans les négociations. Les dirigeants unionistes l'ont prouvé dans le dossier Ivanovic, en refusant une offre déjà très élevée de Côme pour en recevoir encore plus de Benfica. Avec Noah Sadiki, les Saint-Gillois en sont à près de 40 millions récoltés. Et même plus de 60 si l'on compte les 14,75 millions du transfert de Mohamed Amoura (dont l'option d'achat a été automatiquement levée par Wolfsburg) et les autres transferts sortants.

Nos deux meilleurs représentants européens de ces dernières saisons profitent de la situation de championnat tremplin de la Pro League. Leurs performances sur la scène continentale ont encore fait grimper la valeur des joueurs.

Cette stratégie pourrait être bénéfique à long terme pour l'ensemble du championnat. Si les clubs belges demandent des montants plus élevés pour leurs meilleurs talents, la compétition devient financièrement plus solide et gagne en respect sur le marché international des transferts.

En attendant, Hayen doit jongler d'un point de vue sportif. Sans Ordóñez, le Club sera privé ce soir d'un élément clé de la défense contre Salzbourg. Cependant, le conseil est convaincu que la patience paie et que pour un transfert de premier plan, le jeu en vaut la chandelle.

Les jours à venir seront cruciaux. Marseille intensifie les discussions, d'autres clubs suivent la situation de près, et Ordóñez attend patiemment. Une chose est claire : tant que l'offre ne sera pas suffisante, il ne partira pas, mais ne jouera pas non plus.