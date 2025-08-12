Ivan Leko lui avait un envoyé un signal fort : un départ se précise à La Gantoise

Hugo Gambor n'est pas encore entré en action avec La Gantoise en championnat. Le défenseur est sur le départ.

Lors de la préparation, Hugo Gambor a eu sa chance à plusieurs reprises, y compris lors de la répétition générale face à l'AZ. Mais depuis le début du championnat, il n'a plus voix au chapitre. Malgré le départ de joueurs comme Jordan Torunarigha et Tsuyoshi Watanabe, il n'a pas disputé la moindre minute.

Les arrivées de Maksim Paskotsi et Siebe Van der Heyden l'ont encore fait reculer dans la hiérarchie. Contre La Gantoise, il n'était même pas sur la feuille de match. Bram Lagae était le seul défenseur central sur le banc.

Encore deux ans de contrat chez les Buffalos

Apparu à 19 reprises la saison dernière, Gambor n'entre pas dans les plans d'Ivan Leko. Il est donc sur le départ. Une porte de sortie (provisoire) semble s'ouvrir.

🇨🇫🔵🦬 EXCL - Hugo Gambor devrait rejoindre Kasımpaşa S.K. !



💰 Le KAA Gent et le club de Süper Lig ont conclu un accord pour le prêt du défenseur central centrafricain.



🗣️ Des discussions doivent encore avoir lieu pour finaliser l'accord, mais les choses avancent dans la bonne direction... pic.twitter.com/r8l0rbGGXt — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) 11 août 2025

Selon Sacha Tavolieri, le joueur devrait rejoindre Kasımpaşa. Le club turc se serait mis d'accord avec La Gantoise pour un prêt de l'international centrafricain.

Des discussions doivent encore avoir lieu pour finaliser tout cela, mais l'opération semble en bonne voie. Hugo Gambor pourrait donc bientôt concurrencer Attila Szalai, qui a lui aussi rebondi en Turquie après son passage en prêt au Standard.