Un ancien attaquant de l'Antwerp actuellement bloqué dans son club !

Débarqué au Bosuil l'hiver dernier sous la forme d'un prêt, Mohamed Bayo est sur une voie de garage au LOSC. Où va-t-il aller? Ses envies et celles du club lillois ne concordent pas.

C'est très clair : l'entraineur du LOSC Bruno Genesio ne veut pas du Guinéen Mohamed Bayo dans son effectif pour la prochaine saison. Il ne sera ni le remplaçant de Jonathan David (parti à la Juventus), ni même un concurrent pour un certain Olivier Giroud.

Revenu de six mois de prêt à l'Antwerp, où il a disputé dix sept rencontres pour un seul but marqué, Bayo doit se trouver un nouveau club.

Pour cela, plusieurs opportunités s'offrent à lui. Selon Foot Mercato, Sassuolo, Parme, Utrecht, Mayence, Besiktas ou encore le Sporting Portugal s'y intéressent.

Mais un souci se pose : la direction nordiste veut envoyer Mohamed Bayo en Arabie Saoudite. Et plus précisément au Al-Fayha FC.

Des discussions avancées ont eu lieues entre le club saoudien et le LOSC. Mais il manque l'accord du joueur, qui refuse pour l'instant toute proposition hors Europe. Parviendront-ils à trouver un accord? Les négociations se poursuivent dans les prochains jours.