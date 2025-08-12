Officiel : un nouveau départ à Charleroi !

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Rik De Mil a encore perdu un joueur : Stelios Andreou quitte le Sporting Charleroi. Le Chypriote signe en Pologne.

En ce début de semaine, tout semblait réglé pour que Stelios Andreou (23 ans) quitte le Sporting Charleroi. Un accord avait été conclu entre les deux clubs ; ne restait qu'à trouver un accord entre le Chypriote et son futur club, le Widzew Lodz.

C'est désormais officiel : Stelios Andreou quitte Charleroi pour la Pologne, et signe pour cinq saisons au Widzew Lodz, 13e du dernier championnat et 4e en Ekstraklasa à l'heure actuelle.

Andreou avait signé en 2021 à Charleroi, en provenance de l'Olympiacos Nicosie. Depuis, il a disputé 126 matchs pour les Zèbres, inscrivant 3 buts au passage.

Cette saison, le Chypriote avait été mis de côté par De Mil, un transfert étant dans les tuyaux depuis le début de l'été. La saison passée, il était un véritable pilier du Sporting Charleroi avec 39 matchs joués toutes compétitions confondues.

Après les départs de Zorgane et Heymans, celui d'Andreou continue donc de déforcer le noyau carolo, qui pourrait encore perdre Nikola Stulic avant la fin du mercato estival...