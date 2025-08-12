🎥 Kevin De Bruyne continue de faire rêver les supporters napolitains avec une jolie action à l'entraînement

Photo: © photonews
Kevin De Bruyne fait le spectacle à l'entraînement ! Le joueur belge a délivré un superbe ballon pour l'un de ses coéquipiers, une action rapidement partagée sur les réseaux sociaux.

À peine arrivé et la saison pas encore officiellement démarrée, Kevin De Bruyne fait déjà rêver l’Italie. Double buteur et passeur décisif contre Girona samedi dernier, le Diable Rouge en a également mis plein les yeux à l’entraînement ce lundi.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir le joueur belge placer une superbe passe lobée pour David Neres. L’ailier droit a conclu l’action magnifique par un but.

Plusieurs supporters étaient présents lors de cette séance. Nombreux d’entre eux ont donc salué le joli assist de l’ancien Citizen.

Les choses sérieuses commenceront officiellement le samedi 23 août prochain pour Kevin De Bruyne. Les hommes d’Antonio Conte affronteront Sassuolo au Mapei Stadium pour le compte de la première journée de Serie A.

Pour assister aux débuts de KDB à domicile, il faudra attendre le 30 août prochain. Le Napoli affrontera Cagliari lors de la deuxième journée. Avant les débuts officiels du joueur belge, il restera encore un match amical ce jeudi contre l’Olympiakos.

Kevin De Bruyne

