Le nouveau trio du Standard doit devenir sa force, voici comment : "Ce sera encore mieux aux prochains matchs"

Casper Nielsen et Nayel Mehssatou ont livré des débuts intéressants sous les couleurs du Standard. Le Danois a été important dans l'organisation de l'équipe et la conservation du ballon, tandis que le Chilien a fermé les espaces et provoqué un penalty.

Contre le Racing Genk ce dimanche, deux joueurs du Standard ont fêté leur première titularisation en match officiel depuis leur arrivée chez les Rouches. En compagnie de Marco Ilaimaharitra, Nayel Mehssatou et Casper Nielsen devaient contrôler le milieu de terrain pour empêcher les Limbourgeois de développer leur jeu.

Une tâche peu évidente pour un premier match de la saison, à réaliser contre l'une des meilleures équipes du championnat. Mais pour leur baptême du feu à Sclessin, les deux milieux de terrain n'ont pas déçu et vont devoir former le point fort des Rouches, cette saison.

Casper Nielsen organise l'équipe aux côtés de Marco Ilaimaharitra

Comme nous vous l'expliquions la semaine dernière, Mircea Rednic cherchait le meilleur moyen d'accompagner Marco Ilaimaharitra en l'absence de Nielsen et dans l'attente de Mohamed El Hankouri. Hakim Sahabo, puis Ibrahim Karamoko ont été testés, sans apporter une entière satisfaction.

Avec Casper Nielsen, le Standard disposait dans son entrejeu d'un autre joueur d'expérience, capable de récupérer des ballons, mais aussi de contrôler le rythme d'un match et d'en imposer sur le terrain. Durant toute la partie, l'ancien de l'Union Saint-Gilloise et du Club de Bruges n'a pas cessé de demander à ses partenaires de conserver davantage le ballon en possession, pour ne pas le perdre trop facilement.

"Avec Marco, qui a été le capitaine d'une autre équipe, et Casper, qui a joué dans une équipe qui a gagné, nous emmagasinons beaucoup d'expérience et cela nous est très utile", lançait Marlon Fossey à notre micro, après la rencontre.

Pas encore à 100 % de ses capacités physiques, le Danois a donc été choisi pour son métier malgré le risque que cela représentait de le lancer dans une rencontre aussi intense, pour son premier match en tant que titulaire depuis de nombreux mois (sa dernière titularisation avec Bruges remontait au 23 février, jour de la défaite concédée au Jan Breydel contre... le Standard).

"Au début, c'était difficile, mais il a ensuite pris le rythme. Il a bien ordonné l'équipe, il était présent, mais on savait qu'il ne tiendrait pas tout le match. Il sera bon pour les prochains, il pourra encore nous apporter davantage", répondait Mircea Rednic en conférence de presse. Il faut dire que Casper Nielsen a montré ses premiers signes de fatigue ou de douleurs dès la 20e minute, mais qu'il a tenu jusqu'au milieu de la seconde période.

Nayel Mehssatou précieux sans le ballon, encore timide en possession

Sa première avec les Rouches peut donc être jugée comme prometteuse, au même titre que Nayel Mehssatou. Utilisé dans un rôle un peu ingrat, où son principal objectif était d'empêcher Genk de jouer et de fermer les espaces, le Chilien aurait pu se montrer meilleur en possession de balle, selon Rednic. Son match est néanmoins réussi et son penalty provoqué en fin de première période a pesé dans la balance.

"On a récupéré beaucoup de ballons et il nous a bien aidés, mais j'attendais un peu plus en possession de balle. Il a beaucoup couru pour récupérer et jouer vers l'avant, mais avec de tels joueurs d'expérience, on s'est un peu trop précipités, même s'il y avait un bon adversaire en face."

Si Nayel Mehssatou reçoit pas mal de libertés dans son placement, il doit également fermer les espaces au milieu de terrain en perte de balle. Ce que, généralement, Tobias Mohr fait aussi de l'autre côté, pour se retrouver avec un entrejeu renforcé. Un système qui n'a pas mal fonctionné, même si Genk a su se créer une panoplie de petites opportunités, sans pour autant les transformer en grosses occasions.

Mircea Rednic semble bel et bien avoir trouvé le moyen d'accompagner Marco Ilaimaharitra, et les prochaines compositions devront le démontrer. Sur la pelouse de l'Union, il faudra, là aussi, du métier et de l'expérience pour fermer les espaces et ne pas laisser le champion en titre se balader. Un test encore plus difficile, lors duquel les joueurs d'expérience auront un rôle encore plus important.