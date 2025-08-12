Un ancien joueur du Standard condamné à 7 ans de prison pour trafic de cocaïne

Un ancien joueur du Standard condamné à 7 ans de prison pour trafic de cocaïne
Deviens fan de Standard! 2488

Ronnie Stam, voilà un nom qui ne rappellera des souvenirs qu'aux plus acharnés des supporters du Standard : le Néerlandais est resté deux ans à Sclessin sans marquer les esprits. Le voilà désormais proche d'une condamnation dans une affaire de trafic de cocaïne !

Désormais âgé de 41 ans, Ron Stam a pris sa retraite en 2016 après une dernière pige au NAC Breda, peu de temps après avoir porté les couleurs du Standard de Liège de 2013 à 2015. Le Néerlandais n'avait pas vraiment marqué les esprits à Sclessin, disputant 30 matchs sur deux saisons. 

Et après sa carrière, Stam s'est reconverti... dans des activités peu recommandables. En juin dernier, on apprenait ainsi que le défenseur latéral était mouillé dans une sérieuse affaire de trafic de cocaïne à grande échelle. Le parquet réclamait à l'époque 13 ans de prison.

Le tribunal disposait en effet de preuves concernant un trafic de cocaïne en provenance du Chili, auquel ont pris part Ronnie et Rudi Stam, son frère. L'ancien joueur du Standard a reconnu avoir participé à l'import de 20 kilos, mais a nié être "un baron de la drogue", affirmant qu'il s'agissait plutôt de vantardise. Le parquet le poursuivait pour le trafic de plus de deux tonnes de cocaïne. 

Les autorités ont intercepté plusieurs de ces chargements en provenance d'Amérique du Sud, amenant l'arrestation de plusieurs suspects, dont les frères Stam, qui connaissent désormais leur sentence.

Ronnie Stam a été acquitté concernant les chargements de 600 et 893 kilos de cocaïne saisis, mais est condamné pour import de 20 kilos, pour blanchiment d'argent (2,6 millions d'euros en 2020 et 2021), préparation d'importation de cocaïne en 2021, 2023 et 2024, et possession de 18 litres de protoxyde d'azote en 2024 à son domicile d'Eindhoven : pour ces chefs d'accusation, il est condamné à 7 ans de prison. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Ronnie Stam

Plus de news

Miracle signé Forbs : le Club de Bruges, dans la douleur, file en barrage de la Ligue des Champions !

Miracle signé Forbs : le Club de Bruges, dans la douleur, file en barrage de la Ligue des Champions !

21:22
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/08: Foket - Grealish - Andreou

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/08: Foket - Grealish - Andreou

21:00
Anderlecht est prêt à se séparer gratuitement d'un excédentaire

Anderlecht est prêt à se séparer gratuitement d'un excédentaire

21:00
Pourquoi Senne Lammens n'a toujours pas quitté l'Antwerp

Pourquoi Senne Lammens n'a toujours pas quitté l'Antwerp

20:40
Officiel : un nouveau départ à Charleroi !

Officiel : un nouveau départ à Charleroi !

20:00
1
"Les choses bougent pour Yari Verschaeren" : bientôt un départ ?

"Les choses bougent pour Yari Verschaeren" : bientôt un départ ?

19:40
Le trublion du foot anglais à la relance : Jack Grealish quitte Manchester City

Le trublion du foot anglais à la relance : Jack Grealish quitte Manchester City

20:20
OFFICIEL : un défenseur expérimenté quitte la France et rejoint l'Antwerp

OFFICIEL : un défenseur expérimenté quitte la France et rejoint l'Antwerp

19:20
Le titre ? Junya Ito catégorique sur ses ambitions avec le KRC Genk

Le titre ? Junya Ito catégorique sur ses ambitions avec le KRC Genk

18:00
🎥 Kevin De Bruyne continue de faire rêver les supporters napolitains avec une jolie action à l'entraînement

🎥 Kevin De Bruyne continue de faire rêver les supporters napolitains avec une jolie action à l'entraînement

18:20
"Il incarne un peu l'âme et la mentalité du Standard" : Steven Defour séduit par un joueur du club liégeois

"Il incarne un peu l'âme et la mentalité du Standard" : Steven Defour séduit par un joueur du club liégeois

17:30
Le nouveau trio du Standard doit devenir sa force, voici comment : "Ce sera encore mieux aux prochains matchs" Analyse

Le nouveau trio du Standard doit devenir sa force, voici comment : "Ce sera encore mieux aux prochains matchs"

12:40
2
Anderlecht doit vendre, mais pas Kasper Dolberg ! Voici pourquoi Olivier Renard se tirerait une balle dans le pied Analyse

Anderlecht doit vendre, mais pas Kasper Dolberg ! Voici pourquoi Olivier Renard se tirerait une balle dans le pied

17:00
Samuel Edozie a tranché : Strasbourg ou le Club de Bruges ?

Samuel Edozie a tranché : Strasbourg ou le Club de Bruges ?

16:30
Ce nouveau joueur d'Anderlecht aura encore besoin de temps, malgré de grandes attentes

Ce nouveau joueur d'Anderlecht aura encore besoin de temps, malgré de grandes attentes

16:00
1
OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise s'offre un nouveau renfort offensif

OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise s'offre un nouveau renfort offensif

14:45
Le Standard après les années galères : quand Timothé Nkada allait sur Transfermarkt pour se renseigner sur le FC Koper

Le Standard après les années galères : quand Timothé Nkada allait sur Transfermarkt pour se renseigner sur le FC Koper

10:30
1
Roméo Lavia fait passer un message à ses détracteurs : "J'ai gardé les preuves"

Roméo Lavia fait passer un message à ses détracteurs : "J'ai gardé les preuves"

15:30
OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges quitte la Belgique et signe à l'étranger

OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges quitte la Belgique et signe à l'étranger

15:00
Touché lors du derby brugeois, ce joueur sera absent plusieurs mois

Touché lors du derby brugeois, ce joueur sera absent plusieurs mois

14:00
Deal bouclé ? L'Union Saint-Gilloise aurait trouvé un nouvel attaquant

Deal bouclé ? L'Union Saint-Gilloise aurait trouvé un nouvel attaquant

13:30
Un Diable Rouge ayant disputé le Mondial 2018 met un terme à sa carrière et se reconvertit en tant qu'entraîneur

Un Diable Rouge ayant disputé le Mondial 2018 met un terme à sa carrière et se reconvertit en tant qu'entraîneur

14:13
Ivan Leko lui avait un envoyé un signal fort : un départ se précise à La Gantoise

Ivan Leko lui avait un envoyé un signal fort : un départ se précise à La Gantoise

13:00
Le Parquet a tranché : il ne sera pas suspendu contre Anderlecht

Le Parquet a tranché : il ne sera pas suspendu contre Anderlecht

12:20
De retour en Pro League, mais pas là où on l'attendait : "Tout a été exagéré quand Anderlecht s'est intéressé à moi"

De retour en Pro League, mais pas là où on l'attendait : "Tout a été exagéré quand Anderlecht s'est intéressé à moi"

12:00
L'Union et Bruges montrent les crocs : comment leur mercato record peut bénéficier à tout le football belge

L'Union et Bruges montrent les crocs : comment leur mercato record peut bénéficier à tout le football belge

11:40
De retour au marquoir...et à la table des négociations : les discussions ont débuté pour Benito Raman

De retour au marquoir...et à la table des négociations : les discussions ont débuté pour Benito Raman

11:20
Officiel : Anderlecht annonce le départ d'un grand talent du club

Officiel : Anderlecht annonce le départ d'un grand talent du club

11:00
À quand la doublette Dolbertaccini à Anderlecht ? "Je m'entends bien avec Kasper"

À quand la doublette Dolbertaccini à Anderlecht ? "Je m'entends bien avec Kasper"

10:00
3
"Le Standard a mérité sa victoire" : Thorsten Fink remis en place après la défaite de Genk à Sclessin

"Le Standard a mérité sa victoire" : Thorsten Fink remis en place après la défaite de Genk à Sclessin

07:00
6
Le mercato d'Anderlecht n'est pas terminé : la priorité est claire mais le Sporting n'a pas encore les mains libres

Le mercato d'Anderlecht n'est pas terminé : la priorité est claire mais le Sporting n'a pas encore les mains libres

09:00
4
Un Diable Rouge a prolongé malgré les convoitises : "On ne peut pas tout bloquer et ne rien offrir en retour"

Un Diable Rouge a prolongé malgré les convoitises : "On ne peut pas tout bloquer et ne rien offrir en retour"

09:30
Un Anderlechtois pointé du doigt : "Il a vraiment peur que les supporters commencent à prêter attention à ses qualités"

Un Anderlechtois pointé du doigt : "Il a vraiment peur que les supporters commencent à prêter attention à ses qualités"

08:00
La renaissance pour Sébastien Dewaest : "Trois ans que je n'avais plus commencé une saison en tant que titulaire"

La renaissance pour Sébastien Dewaest : "Trois ans que je n'avais plus commencé une saison en tant que titulaire"

08:30
Officiel : Michel Vlap échappe à un transfert hautement polémique mais quitte tout de même l'Eredivisie

Officiel : Michel Vlap échappe à un transfert hautement polémique mais quitte tout de même l'Eredivisie

07:40
Genk plombé par l'arbitrage au Standard ? Le capitaine Bryan Heynen se livre

Genk plombé par l'arbitrage au Standard ? Le capitaine Bryan Heynen se livre

22:30
5

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-1 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 2-3 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved