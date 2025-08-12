Un ancien joueur du Standard condamné à 7 ans de prison pour trafic de cocaïne

Ronnie Stam, voilà un nom qui ne rappellera des souvenirs qu'aux plus acharnés des supporters du Standard : le Néerlandais est resté deux ans à Sclessin sans marquer les esprits. Le voilà désormais proche d'une condamnation dans une affaire de trafic de cocaïne !

Désormais âgé de 41 ans, Ron Stam a pris sa retraite en 2016 après une dernière pige au NAC Breda, peu de temps après avoir porté les couleurs du Standard de Liège de 2013 à 2015. Le Néerlandais n'avait pas vraiment marqué les esprits à Sclessin, disputant 30 matchs sur deux saisons.

Et après sa carrière, Stam s'est reconverti... dans des activités peu recommandables. En juin dernier, on apprenait ainsi que le défenseur latéral était mouillé dans une sérieuse affaire de trafic de cocaïne à grande échelle. Le parquet réclamait à l'époque 13 ans de prison.

Le tribunal disposait en effet de preuves concernant un trafic de cocaïne en provenance du Chili, auquel ont pris part Ronnie et Rudi Stam, son frère. L'ancien joueur du Standard a reconnu avoir participé à l'import de 20 kilos, mais a nié être "un baron de la drogue", affirmant qu'il s'agissait plutôt de vantardise. Le parquet le poursuivait pour le trafic de plus de deux tonnes de cocaïne.

Les autorités ont intercepté plusieurs de ces chargements en provenance d'Amérique du Sud, amenant l'arrestation de plusieurs suspects, dont les frères Stam, qui connaissent désormais leur sentence.

Ronnie Stam a été acquitté concernant les chargements de 600 et 893 kilos de cocaïne saisis, mais est condamné pour import de 20 kilos, pour blanchiment d'argent (2,6 millions d'euros en 2020 et 2021), préparation d'importation de cocaïne en 2021, 2023 et 2024, et possession de 18 litres de protoxyde d'azote en 2024 à son domicile d'Eindhoven : pour ces chefs d'accusation, il est condamné à 7 ans de prison.