Un Diable Rouge ayant disputé le Mondial 2018 met un terme à sa carrière et se reconvertit en tant qu'entraîneur

Dedryck Boyata met un terme à sa carrière professionnelle. L'ancien Diable Rouge rejoint le staff de Gill Swerts en tant qu'adjoint chez les U21 de la Belgique.

Cela faisait longtemps que l’on n’avait plus entendu parler de Dedryck Boyata. Le défenseur central avait été écarté au Club de Bruges.

En début d’année, son contrat avait finalement été résilié. Depuis, une question restait en suspens : où Boyata allait-il rebondir ? L’ancien Diable Rouge a désormais tranché.

C'est officiel, il met un terme à sa carrière de joueur. L’aventure manquée au Club de Bruges aura donc été sa dernière en tant que footballeur. Mais Boyata restera actif dans le monde du football.

L’ancien défenseur belge deviendra l’adjoint de Gill Swerts avec les U21 de la Belgique. Un beau défi qui pourrait bien lui convenir. Nill De Pauw et Bram Castro rejoignent également le staff. Ils remplacent José Riga et Cédric Berthelin.

Au cours de sa carrière, Boyata a évolué dans de nombreux clubs. C’est au Celtic Glasgow qu’il a disputé le plus de matchs. Il a également porté les couleurs du Hertha BSC, du Club de Bruges, de Manchester City, de Bolton et du FC Twente. Boyata compte aussi 31 sélections avec les Diables Rouges.