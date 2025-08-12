Officiel : Anderlecht annonce le départ d'un grand talent du club

Le mercato continue à Anderlecht. Olivier Renard travaille à structurer le noyau de l'équipe première, mais aussi celui des RSCA Futures.

Anderlecht a annoncé ce matin le départ d'Ismaël Baouf. Après trois saisons passées avec les RSCA Futures, le défenseur de 18 ans a signé à Cambuur (deuxième division néerlandaise) dans le cadre d'un transfert définitif.

Un verdict qui n'étonne pas dans les couloirs de Neerpede : Baouf arrivait dans sa dernière année de contrat. À défaut de prolonger, il devait donc être vendu cet été sous peine de filer gratuitement dans un an.

Les RSCA Futures perdent un titulaire

Il quitte les Mauves après 51 matchs disputés avec les U23. L'ancien international espoir belge, désormais actif avec les U20 marocains, a signé un contrat de trois ans, avec une saison supplémentaire en option.

"Avec une cinquantaine de matchs à son actif à cet âge, Ismaël possède déjà une belle expérience, ce qui en dit long sur son potentiel. C'est un défenseur agressif, doté d'un bon timing dans les duels aériens, et il apprécie également la possession. Nous sommes ravis de pouvoir recruter un nouveau joueur talentueux", se réjouit, Lars Lambooij, le directeur technique de Cambuur.

Ismaël Baouf était arrivé à Anderlecht en provenance de Charleroi en 2022. Le défenseur central a tapé ses premiers ballons à l'Olympic avant de signer chez les Zèbres en 2016 pour y continuer sa formation durant six ans.