Officiel : Anderlecht annonce le départ d'un grand talent du club

Officiel : Anderlecht annonce le départ d'un grand talent du club

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le mercato continue à Anderlecht. Olivier Renard travaille à structurer le noyau de l'équipe première, mais aussi celui des RSCA Futures.

Anderlecht a annoncé ce matin le départ d'Ismaël Baouf. Après trois saisons passées avec les RSCA Futures, le défenseur de 18 ans a signé à Cambuur (deuxième division néerlandaise) dans le cadre d'un transfert définitif.

Un verdict qui n'étonne pas dans les couloirs de Neerpede : Baouf arrivait dans sa dernière année de contrat. À défaut de prolonger, il devait donc être vendu cet été sous peine de filer gratuitement dans un an.

Les RSCA Futures perdent un titulaire

Il quitte les Mauves après 51 matchs disputés avec les U23. L'ancien international espoir belge, désormais actif avec les U20 marocains, a signé un contrat de trois ans, avec une saison supplémentaire en option.

"Avec une cinquantaine de matchs à son actif à cet âge, Ismaël possède déjà une belle expérience, ce qui en dit long sur son potentiel. C'est un défenseur agressif, doté d'un bon timing dans les duels aériens, et il apprécie également la possession. Nous sommes ravis de pouvoir recruter un nouveau joueur talentueux", se réjouit, Lars Lambooij, le directeur technique de Cambuur.

Ismaël Baouf était arrivé à Anderlecht en provenance de Charleroi en 2022. Le défenseur central a tapé ses premiers ballons à l'Olympic avant de signer chez les Zèbres en 2016 pour y continuer sa formation durant six ans.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Anderlecht
Cambuur
Ismael Baouf

Plus de news

De retour en Pro League, mais pas là où on l'attendait : "Tout a été exagéré quand Anderlecht s'est intéressé à moi"

De retour en Pro League, mais pas là où on l'attendait : "Tout a été exagéré quand Anderlecht s'est intéressé à moi"

12:00
Le nouveau trio du Standard doit devenir sa force, voici comment : "Ce sera encore mieux aux prochains matchs" Analyse

Le nouveau trio du Standard doit devenir sa force, voici comment : "Ce sera encore mieux aux prochains matchs"

12:40
1
Le Parquet a tranché : il ne sera pas suspendu contre Anderlecht

Le Parquet a tranché : il ne sera pas suspendu contre Anderlecht

12:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/08: Baouf - Vlap - Kouyate

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/08: Baouf - Vlap - Kouyate

11:00
À quand la doublette Dolbertaccini à Anderlecht ? "Je m'entends bien avec Kasper"

À quand la doublette Dolbertaccini à Anderlecht ? "Je m'entends bien avec Kasper"

10:00
1
Le mercato d'Anderlecht n'est pas terminé : la priorité est claire mais le Sporting n'a pas encore les mains libres

Le mercato d'Anderlecht n'est pas terminé : la priorité est claire mais le Sporting n'a pas encore les mains libres

09:00
2
Un Anderlechtois pointé du doigt : "Il a vraiment peur que les supporters commencent à prêter attention à ses qualités"

Un Anderlechtois pointé du doigt : "Il a vraiment peur que les supporters commencent à prêter attention à ses qualités"

08:00
L'Union et Bruges montrent les crocs : comment leur mercato record peut bénéficier à tout le football belge

L'Union et Bruges montrent les crocs : comment leur mercato record peut bénéficier à tout le football belge

11:40
De retour au marquoir...et à la table des négociations : les discussions ont débuté pour Benito Raman

De retour au marquoir...et à la table des négociations : les discussions ont débuté pour Benito Raman

11:20
Le Standard après les années galères : quand Timothé Nkada allait sur Transfermarkt pour se renseigner sur le FC Koper

Le Standard après les années galères : quand Timothé Nkada allait sur Transfermarkt pour se renseigner sur le FC Koper

10:30
1
Officiel : Michel Vlap échappe à un transfert hautement polémique mais quitte tout de même l'Eredivisie

Officiel : Michel Vlap échappe à un transfert hautement polémique mais quitte tout de même l'Eredivisie

07:40
Un Diable Rouge a prolongé malgré les convoitises : "On ne peut pas tout bloquer et ne rien offrir en retour"

Un Diable Rouge a prolongé malgré les convoitises : "On ne peut pas tout bloquer et ne rien offrir en retour"

09:30
La renaissance pour Sébastien Dewaest : "Trois ans que je n'avais plus commencé une saison en tant que titulaire"

La renaissance pour Sébastien Dewaest : "Trois ans que je n'avais plus commencé une saison en tant que titulaire"

08:30
Bienvenue en Ligue 2 : une première grosse désillusion pour Karel Geraerts avec Reims

Bienvenue en Ligue 2 : une première grosse désillusion pour Karel Geraerts avec Reims

07:20
"Le Standard a mérité sa victoire" : Thorsten Fink remis en place après la défaite de Genk à Sclessin

"Le Standard a mérité sa victoire" : Thorsten Fink remis en place après la défaite de Genk à Sclessin

07:00
4
L'Antwerp cible un défenseur fort de 104 matchs en Ligue 1 pour remplacer Zeno Van Den Bosch

L'Antwerp cible un défenseur fort de 104 matchs en Ligue 1 pour remplacer Zeno Van Den Bosch

06:30
Joli coup en perspective : le Club de Bruges veut prêter une jeune pépite dans un autre club de Pro League

Joli coup en perspective : le Club de Bruges veut prêter une jeune pépite dans un autre club de Pro League

06:00
"L'Union n'était pas meilleure que nous" : les regrets d'Ivan Leko après la deuxième défaite de Gand

"L'Union n'était pas meilleure que nous" : les regrets d'Ivan Leko après la deuxième défaite de Gand

23:00
Besnik Hasi a un problème à ce poste : un joueur est déjà totalement indispensable

Besnik Hasi a un problème à ce poste : un joueur est déjà totalement indispensable

20:40
Genk plombé par l'arbitrage au Standard ? Le capitaine Bryan Heynen se livre

Genk plombé par l'arbitrage au Standard ? Le capitaine Bryan Heynen se livre

22:30
4
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/08: Van Den Bosch - El Khannouss

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/08: Van Den Bosch - El Khannouss

21:00
"Il n'a pas osé intervenir" : la déclaration de Rik de Mil a-t-elle influencé l'arbitrage lors de RAAL - Charleroi ?

"Il n'a pas osé intervenir" : la déclaration de Rik de Mil a-t-elle influencé l'arbitrage lors de RAAL - Charleroi ?

22:00
1
Nicky Hayen donne des nouvelles d'un Brugeois annoncé sur le départ pour un montant de plus de... 30 millions d'euros

Nicky Hayen donne des nouvelles d'un Brugeois annoncé sur le départ pour un montant de plus de... 30 millions d'euros

21:40
Un ancien Diable Rouge réagit à la situation du KRC Genk après la défaite des Limbourgeois face au Standard

Un ancien Diable Rouge réagit à la situation du KRC Genk après la défaite des Limbourgeois face au Standard

21:20
Quand Yasin Özcan pourra-t-il jouer pour Anderlecht ? Les Mauves sont enfin fixés

Quand Yasin Özcan pourra-t-il jouer pour Anderlecht ? Les Mauves sont enfin fixés

19:00
Offre sérieuse pour Zeno Van Den Bosch : entre deux clubs étrangers, le défenseur se rapproche d'un départ de l'Antwerp

Offre sérieuse pour Zeno Van Den Bosch : entre deux clubs étrangers, le défenseur se rapproche d'un départ de l'Antwerp

21:00
Steven Defour impressionné par l'ambiance au Standard : "Les tifos, les chants, ça me procure des souvenirs"

Steven Defour impressionné par l'ambiance au Standard : "Les tifos, les chants, ça me procure des souvenirs"

20:20
Une victoire "pour continuer à croire au message" et un renfort made in Neerpede : une semaine fondatrice pour la RAAL Réaction

Une victoire "pour continuer à croire au message" et un renfort made in Neerpede : une semaine fondatrice pour la RAAL

19:40
Vers un transfert en Premier League pour Bilal El Khannouss ? Un club songerait à payer sa clause libératoire

Vers un transfert en Premier League pour Bilal El Khannouss ? Un club songerait à payer sa clause libératoire

20:00
Des indications claires sur le mercato : voici le groupe du Club de Bruges qui affrontera Salzbourg ce mardi

Des indications claires sur le mercato : voici le groupe du Club de Bruges qui affrontera Salzbourg ce mardi

19:20
Deux Rouches et deux Loups dans notre équipe-type de la troisième journée

Deux Rouches et deux Loups dans notre équipe-type de la troisième journée

18:40
2
"C'est une contre-performance de taille" : Philippe Albert sévère après la défaite d'Anderlecht contre Zulte Waregem

"C'est une contre-performance de taille" : Philippe Albert sévère après la défaite d'Anderlecht contre Zulte Waregem

17:00
Faute d'Epolo sur Tolu et penalty oublié pour la RAAL face à Charleroi ? Le département arbitral tranche clairement

Faute d'Epolo sur Tolu et penalty oublié pour la RAAL face à Charleroi ? Le département arbitral tranche clairement

18:20
5
"On a joué à l'italienne" : le Standard a plusieurs cordes à son arc, un atout important pour Mircea Rednic Interview

"On a joué à l'italienne" : le Standard a plusieurs cordes à son arc, un atout important pour Mircea Rednic

17:40
La fin des négociations approche : le Ghana et ses Belgicains tiennent presque leur sélectionneur national

La fin des négociations approche : le Ghana et ses Belgicains tiennent presque leur sélectionneur national

18:00
Au moins 30 millions d'euros ? Un Diable Rouge pourrait devenir le coéquipier de Charles De Ketelaere en club

Au moins 30 millions d'euros ? Un Diable Rouge pourrait devenir le coéquipier de Charles De Ketelaere en club

17:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-1 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 2-3 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved