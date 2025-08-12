Le Parquet a tranché : il ne sera pas suspendu contre Anderlecht

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Dender connaît un début de saison délicat avec ce bilan de deux points sur neuf. Pas de quoi se mettre en confiance avant de recevoir Anderlecht. Mais Vincent Euvrard a tout de même reçu une bonne nouvelle.

Ce weekend, Dender a subi la loi de Saint-Trond (2-0). L'équipe n'a pas été aidée par l'exclusion de Luc De Fougerolles de deuxième mi-temps, pour une faute en tant que dernier homme.

L'ancien arbitre Serge Gumienny comprend la décision de l'arbitre : "Ce carton rouge était sévère, mais défendable. Le joueur du STVV avait le contrôle du ballon, a coupé vers l'intérieur et s'est dirigé droit vers le gardien. Si un joueur lancé ainsi est fauché, le rouge est la seule sanction correcte", a-t-il déclaré dans Het Belang van Limburg.

Le Parquet s'est penché sur son cas

En plus de l'infériorité numérique occasionnée, De Fougerolles s'exposait à une suspension. Un potentiel coup dur pour Dender, le jeune défenseur canadien s'était montré très impressionnant lors du partage décroché au Standard.

Luc De Fougerolles🇨🇦, le DC de 19 ans de Dender🇧🇪🥇, semble complet. Malgré un carton rouge aujourd'hui contre St. Truidense, il a remporté 9/10 duels au sol, 4/5 duels aériens, 2 tacles, 1 interception, 1 passe décisive, 5/5 longs ballons et seulement 2 pertes de possession. wow — --- (@baroquescout) 9 août 2025

Mais le Parquet Fédéral s'est montré clément. Pour son carton rouge, le joueur prêté par Fulham écope d'un match avec sursis, ce qui signifie qu'il devrait pouvoir jouer contre Anderlecht le weekend prochain.

Une bonne nouvelle pour Vincent Euvrard, qui a longtemps attendu du renfort et qui doit maintenant trouver la formule avec les nouveaux venus. Décrocher une première victoire cette saison face au Sporting pourrait soulager tout le monde.