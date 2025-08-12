Roméo Lavia fait passer un message à ses détracteurs : "J'ai gardé les preuves"

Roméo Lavia a envoyé un message très clair à ses détracteurs. Le jeune talent belge espère bien enfin réaliser une saison pleine du côté de Londres.

Roméo Lavia n'a pas connu des saisons évidentes ces dernières années. Depuis sa signature à Chelsea en août 2023, le Bruxellois peine à s'installer dans le groupe sur le long terme.

Pour cause d'innombrables blessures l'empêchant d'exploiter son plein potentiel. Il avait cependant exprimé, avant la Coupe du Monde des Clubs, qu'il se sentait bien et que cela était désormais derrière lui. Mais malheureusement, il a été absent de l'effectif pour les quarts de finale et les demi-finales en raison d'une entorse.

"Je me sens très bien. C'est facile de retourner dans le passé et de parler des pépins physiques que j'ai pu avoir, mais à l'heure actuelle, et ça va continuer, je me sens bien. Je suis content de pouvoir enchaîner les matchs," avait-il déclaré au micro de DAZN avant le tournoi.

Un message pour ses détracteurs

Le milieu défensif espère dorénavant que la saison 2025-2026 sera la sienne. Il a en tout cas un message à faire passer à ses détracteurs. Dans une story partagée sur son compte Snapchat, il a écrit ceci : "J’ai gardé les preuves. Rappelez-vous de rester de ce côté."

Le premier match officiel de la saison des Blues aura lieu ce dimanche à 15h00 en Premier League. Les hommes d'Enzo Maresca recevront Crystal Palace à Stamford Bridge.